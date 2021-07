Covid-19 chưa lắng, New Zealand phải chiến đấu với bệnh hô hấp khác

Các đợt phong tỏa vì Covid-19 nghiêm ngặt trước đây ở New Zealand dường như đã góp phần làm bùng phát virus hợp bào hô hấp (RSV) ở trẻ em ở nước này trong thời gian gần đây.

Kể từ khi mùa đông ở New Zealand bắt đầu cách đây 5 tuần, khi nước này không còn các biện pháp hạn chế về Covid-19, khoa nhi tại các bệnh viện bắt đầu ghi nhận hàng chục bệnh nhi, trong đó có trẻ sơ sinh, mắc loại bệnh hô hấp có thể gây ra tử vong, do virus hợp bào hô hấp (RSV) gây ra.

Các triệu chứng thường thấy ở bệnh này là sổ mũi, ho, hắt hơi và sốt, theo New York Times.

Một số trường tiểu học báo cáo rằng họ ghi nhận lên đến 50% học sinh vắng mặt vì bệnh hô hấp.

Cả nước đã báo cáo 969 trường hợp RSV trong 5 tuần. Trong khi đó, trong suốt năm năm trước đại dịch, trung bình trong vòng 29 tuần mỗi năm, nước này ghi nhận 1.743 trường hợp, theo Viện Nghiên cứu và Khoa học Môi trường của New Zealand.

Tiến sĩ Sue Huang, nhà virus học tại Viện Nghiên cứu và Khoa học Môi trường, nói rằng đợt bùng phát RSV năm nay vẫn chưa đạt đỉnh.

Bệnh hô hấp do virus RSV tăng cao bất thường ở trẻ em New Zealand. Ảnh: 123RF.

Các đợt phong tỏa nghiêm ngặt ở New Zealand dường như đã góp phần làm bùng phát RSV. Trẻ em ở New Zealand chủ yếu bị mắc kẹt trong nhà do phong tỏa vì Covid-19 vào mùa thu ở nước này, kéo từ tháng 3 đến tháng 5.

Các bác sĩ trên khắp thế giới đã cảnh báo về nguy cơ “nợ miễn dịch”. Sau khi hoạt động trở lại sau thời gian dài hạn chế tiếp xúc bên ngoài vì Covid-19, con người có nguy cơ dễ mắc nhiều loại bệnh truyền nhiễm hơn.

Trong một bài báo được xuất bản vào tháng 5 trên tạp chí Infectious Diseases Now, một nhóm các nhà nghiên cứu y tế Pháp cho rằng việc ít tiếp xúc với các tác nhân vi sinh vật có thể tạo ra sự thiếu "kích thích miễn dịch" ở những người nhạy cảm, đặc biệt là trẻ em.

New Zealand thường chứng kiến ​​cao điểm số ca nhiễm virus đường hô hấp trong mùa đông, diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm. Tuy nhiên, vào năm 2020, quốc gia này “hoàn toàn không có dịch cúm mùa đông như mọi năm”, với số ca mắc cúm giảm 99,9% và tỷ lệ nhiễm RSV giảm 98%, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature vào tháng 2/2021.

Tuy nhiên, năm nay, trẻ em dường như nhạy cảm hơn bình thường với các căn bệnh tương tự.

New Zealand đã sớm đóng cửa biên giới trong đại dịch Covid-19, công bố các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt. Điều này đã giúp họ ngăn chặn được sự lây lan của Covid-19. Đất nước này gỡ bỏ hầu hết hạn chế vào tháng 4 và tháng 5 năm. Không có trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng nào cộng đồng nào được báo cáo trong hơn bốn tháng.