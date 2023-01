'Countdown' là gì mà ai cũng muốn tham gia?

Tại Mỹ, hoạt động countdown năm mới lần đầu tiên được tổ chức ở Quảng trường Thời đại vào năm 1979.

Countdown /ˈkaʊnt.daʊn/ (danh từ): Đếm ngược trước một sự kiện quan trọng

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa countdown là hành động đếm ngược về 0, đặc biệt là trước khi bắt đầu một sự kiện quan trọng hoặc trước khi đưa tàu vũ trụ vào không gian.

Tại nhiều nơi trên thế giới, countdown đã trở thành một thông lệ trước thềm năm mới. Người dân thường tụ tập ở những quảng trường lớn, cùng nhau thưởng thức bữa tiệc âm nhạc, ánh sáng và đếm ngược từ 10 trở về 0 để chào đón năm mới.

Nhiều người cho rằng hoạt động countdown năm mới đã có lịch sử hàng trăm năm, nhưng thực tế, hoạt động này mới chỉ diễn ra trong vài chục năm gần đây.

Ông Alexis McCrossen, giáo sư Lịch sử tại Đại học Southern Methodist (Mỹ), cho biết các phát thanh viên truyền hình ở Mỹ đã đếm ngược chào năm mới từ những năm 1960. Nhưng phải đến năm 1979, countdown năm mới mới trở thành hoạt động toàn dân. Nơi đầu tiên tổ chức là Quảng trường Thời đại ở New York.

Tại Việt Nam, countdown năm mới cũng dần trở thành một hoạt động được yêu thích trước thềm năm mới. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, chương trình countdown được tổ chức ở những địa điểm nổi tiếng như Quảng trường Cách mạng tháng 8, phố đi bộ Nguyễn Huệ...

Ứng dụng của countdown trong tiếng Anh:

- These days, a New Year's Eve celebration doesn't feel complete without one thing: A countdown.

Dịch: Ngày nay, lễ đón năm mới sẽ không trọn vẹn nếu thiếu một thứ là đếm ngược.

- Before the 1970s, countdowns were generally associated with bad things.

Dịch: Trước những năm 1970, đếm ngược thường gắn liền với những điều tồi tệ.