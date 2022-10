'Couch surfing' - cách đi du lịch không tốn tiền thuê chỗ ở

Couch surfing giúp người du lịch tiết kiệm chi phí, đồng thời có được những trải nghiệm văn hóa, ẩm thực chân thực nhất.

Couch surfing /ˈkaʊtʃ ˌsɜː.fɪŋ/ (danh từ): (Tạm dịch) Du lịch ngủ nhờ

Định nghĩa:

Couch surfing được định nghĩa là kiểu đi du lịch tiết kiệm bằng cách sử dụng mạng lưới liên lạc rộng rãi để có được chỗ ở qua đêm miễn phí hoặc giá rẻ nhất có thể.

Theo Macmillan Dictionary, thuật ngữ này lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2004. Tác giả là Casey Fenton - nhà tư vấn web người Mỹ.

Cảm hứng để Casey tạo ra couch surfing bắt nguồn từ trải nghiệm tìm kiếm một chuyến du lịch giá rẻ từ Boston đến Iceland. Ông đã gửi email ngẫu nhiên cho khoảng 1.500 sinh viên ở Reykjavik (Iceland) để xin ở nhờ. Kết quả, hơn 50 sinh viên đồng ý cho ông tá túc.

Những người tham gia trải nghiệm du lịch ngủ nhờ được gọi là couch surfer. Họ thường tham gia những trang web chuyên dụng và cung cấp thông tin về bản thân để chủ nhà cảm thấy thoải mái khi cho phép họ ở nhờ.

Ngoài những lợi ích về tài chính, các couch surfer nói rằng hoạt động du lịch này giúp họ có được những trải nghiệm chân thực hơn vì được trực tiếp tham gia hoạt động văn hóa, ẩm thực thông qua người bản địa, thay vì bị bó hẹp trong các khách sạn, homestay.

Hiện nay, một số điểm du lịch ngủ nhờ phổ biến là New York (Mỹ), Melbourne (Australia), Montreal (Canada), London (Anh) và các thành phố lớn khác của châu Âu như Paris, Berlin, Vienna, Barcelona và Istanbul.

Ứng dụng của couch surfing trong tiếng Anh:

- Couch surfing is a great way to encourage connections across national borders.

Dịch: Du lịch ngủ nhờ là một cách tuyệt vời để thúc đẩy các kết nối xuyên biên giới quốc gia.

- Traveling abroad can get expensive. To help cut the cost, some travelers are turning to couch surfing.

Dịch: Du lịch nước ngoài thường tốn kém. Để cắt giảm chi phí, một số du khách chuyển hướng sang du lịch ngủ nhờ.