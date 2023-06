Cotton On và Typo khai trương cửa hàng mới tại TTTM The Loop IPH

Cotton On và Typo là 2 thương hiệu thuộc tập đoàn bán lẻ Cotton On Group đến từ Australia và được phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi Công ty ACFC từ cuối năm 2019. Cotton On là thương hiệu thời trang dành cho giới trẻ hướng đến phong cách giản đơn không cầu kỳ nhưng luôn đúng xu hướng, năng động, phóng khoáng và có tính ứng dụng cao.