Coteccons nhận giải sáng tạo Autodesk ASEAN 2021

Dự án One Verandah do Công ty cổ phần xây dựng Coteccons phối hợp chủ đầu tư Mapletree thực hiện đã đạt giải cao nhất tại Autodesk ASEAN Innovation Awards 2021.

Giải thưởng sáng tạo Autodesk ASEAN Innovation Awards 2021 (AAIA) tại Việt Nam tôn vinh những con người, dự án và công nghệ đứng sau các công ty tốt nhất trong lĩnh vực AEC (kiến trúc, kỹ thuật và xây dựng).

Anh Phan Hữu Duy Quốc - Phó tổng giám đốc Coteccons - nhận giải thưởng từ chị Trương Thuỳ Linh - đại diện giải thưởng Autodesk.

Năm nay, do tình hình dịch bệnh, Autodesk tổ chức cuộc thi trực tuyến và trao giải cho các dự án theo từng hạng mục, dựa trên sự sáng tạo trong 2 mảng: Mô hình thông tin xây dựng (BIM) và các giải pháp Autodesk trong ngành AEC.

Ba giải thưởng gồm: Innovator of the year (đổi mới sáng tạo của năm) - các giải pháp và dự án cải tiến công nghệ BIM; Better world builder of the year award (xây dựng thế giới bền vững) - vinh danh dự án năng lượng và cải tiến lắp ghép nâng cao năng suất; Alliance award (hợp tác bền vững) - vinh danh các dự án áp dụng BIM, phối hợp nhịp nhàng với chủ đầu tư và đối tác.

Toàn cảnh dự án One Verandah nhìn từ trên cao.

Đến với giải thưởng Alliance Award, chị Nguyễn Thị Mộng Điệp (ban BIM Coteccons) đã trình bày dự án One Verandah - dự án căn hộ cao cấp thiết kế theo chuẩn Singapore với quy mô 3 tháp 22 tầng, cùng yêu cầu tiến độ gấp, tiêu chuẩn thiết kế cao và phức tạp.

Chị chia sẻ: “Việc ứng dụng BIM đã mang đến hiệu quả rõ so với phương pháp truyền thống và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ chủ đầu tư. Đồng thời, cũng giúp ban chỉ huy công trường dự đoán các va chạm, đưa ra giải pháp đúng và nhanh nhất nhằm giảm thời gian thi công, tiết kiệm nguyên liệu, chi phí xây dựng; giúp công tác thi công thực tế diễn ra an toàn và chất lượng hơn”.

Chị Nguyễn Thị Mộng Điệp (ban BIM Coteccons) trình bày online về dự án One Verandah.

Giải thưởng đã chứng minh năng lực của ban BIM Coteccons khi sử dụng Autodesk ứng dụng vào các dự án tổng thầu đặc biệt. Ban BIM kết hợp ban chỉ huy công trường cùng các đối tác đã hoàn thành mục tiêu đề ra trong dự án, và chia sẻ ứng dụng một cách thực tế đến với người dùng Autodesk.

Giải thưởng cũng cho thấy sự chủ động của Coteccons trong việc ứng dụng công nghệ, cải tiến nội tại và hướng đến hiệu quả ứng dụng để đáp ứng các nhu cầu của chủ đầu tư. Với giải thưởng Autodesk lần đầu tiên, Coteccons đặt mục tiêu chinh phục các giải thưởng khu vực danh giá hơn.

Anh Phan Hữu Duy Quốc - Phó tổng giám đốc Coteccons - chia sẻ: “Sau nhiều năm áp dụng, chúng tôi khẳng định ứng dụng BIM là lợi thế rõ ràng. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh việc sử dụng công nghệ này trong các dự án sắp tới của công ty. Đặc biệt, các giải pháp mà Autodesk đưa ra ngày càng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, rất dễ tiếp cận và có đội ngũ hỗ trợ người dùng rất tốt”.

“Với giải thưởng này, Coteccons tự tin phát huy hơn thế mạnh đang có và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để đẩy mạnh ứng dụng BIM tại Việt nam; sẵn sàng cạnh tranh với các đối thủ khác trong khu vực”, anh Quốc nói thêm.

Anh cũng tin rằng, việc phổ cập BIM mà Bộ Xây dựng đang xúc tiến sẽ sớm có hiệu quả khi áp dụng trong việc xây dựng và cả phát triển, quản lý dự án. Coteccons cũng luôn song hành với Viện Kinh tế - đơn vị đảm nhiệm chính đề án đẩy mạnh ứng dụng BIM của Bộ Xây dựng - bằng việc chia sẻ kinh nghiệm, góp ý trong các dự án ứng dụng BIM.

Ngoài giải thưởng Alliance Award, Coteccons còn vào top 3 hạng mục giải thưởng Innovator of the year và Better world builder of the year award với 2 dự án trụ sở tập đoàn Viettel tại Hà Nội và Kingdom 101. Hai dự án được trình bày bởi anh Trương Trí Nhân và anh Nguyễn Khưu Trọng Luật đến từ ban BIM Coteccons.