Coteccons đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động xây dựng

Với mục tiêu “công trường dừng thi công nhưng doanh nghiệp không ngừng chuyển đổi”, Coteccons đẩy mạnh số hóa trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài.

Cụ thể, doanh nghiệp triển khai hệ thống phần mềm quản trị SAP S/4HANA (giải pháp ERP - hoạch định nguồn lực cho doanh nghiệp quy mô lớn) chuyên ngành xây dựng. Theo đó, các dự án ứng dụng nền tảng SAP S/4HANA đáp ứng đủ chuỗi giá trị và quy trình nghiệp vụ phức tạp của ngành xây dựng quy mô lớn, dựa trên dữ liệu chính xác theo thời gian thực thay vì quản lý thủ công trên Excel hay phần mềm riêng lẻ trước đây.

Việc ứng dụng bộ giải pháp ERP chuyên ngành xây dựng Việt Nam đòi hỏi nỗ lực lớn từ việc chuẩn hóa quy trình tác nghiệp hiện tại đến xử lý các khác biệt so với quy trình chuẩn của SAP. Theo đội ngũ FPT IS, việc triển khai ERP ở nhiều doanh nghiệp đã thất bại hoặc chỉ vận dụng một phần nhỏ của giải pháp. Vì vậy, ban lãnh đạo Coteccons xác định: “Người khác có thể thất bại hoặc làm qua loa, nhưng chúng ta nhất định thành công và triệt để”.

Sự kiện đưa hệ thống SAP ERP vào hoạt động tại Coteccons. Ảnh được chụp từ cuộc họp online của Coteccons.

Ông Bolat Duisenov - Chủ tịch HĐQT Coteccons - cho biết: “Trong bối cảnh hầu hết doanh nghiệp đều bị tác động bởi đại dịch, chúng tôi xác định đây là thời điểm để Coteccons kiện toàn hệ thống hoạt động, nâng cao công tác quản trị đạt tiêu chuẩn quốc tế, sẵn sàng cho giai đoạn hồi phục và bứt phá”.

“Do vậy, chúng tôi quyết định triển khai dự án trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát mạnh và đặt quyết tâm đưa vào vận hành trong vòng 3 tháng”, ông Bolat Duisenov nói thêm.

Coteccons chọn đơn vị phát triển FPT (FPT IS) tư vấn và triển khai hệ thống ERP. Sau đó, doanh nghiệp lập ban dự án ERP với những nhân sự chủ chốt am hiểu về quy trình hoạt động và có kinh nghiệm triển khai nhiều dự án ERP, kết hợp cùng đội dự án FPT IS.

Ông Nguyễn Hồng Việt - Tổng giám đốc SAP Việt Nam - chia sẻ:“Việc đưa vào vận hành hệ thống sau 3 tháng đã thiết lập một tiêu chuẩn và thành tựu mới với dự án SAP. Đội ngũ phát triển dự án đã đưa ra một công thức, triết lý thành công có tính chiến lược trong triển khai nói chung và triển khai ERP cho ngành xây dựng - BĐS nói riêng”.

Cũng theo ông Việt, thành công này là động lực và nguồn cảm hứng cho nhiều công ty quyết tâm vượt qua những thách thức và trở ngại khi triển khai ERP.

Bà Cao Thị Mai Lê, Kế toán trưởng Coteccons, có kinh nghiệm nhiều năm triển khai 4 hệ thống ERP (trong đó 3 dự án trên nền tảng SAP), được tin tưởng giữ vai trò trưởng ban dự án ERP. Với sự vào cuộc quyết liệt, chị Mai Lê cùng bộ phận kế toán làm việc ngày đêm, quyết tâm xây dựng và hoàn thiện hệ thống.

Bà Cao Thị Mai Lê - kế toán trưởng có kinh nghiệm nhiều năm triển khai 4 hệ thống ERP, trong đó 3 dự án trên nền tảng SAP.

“Nhờ sự đồng lòng của các phòng, ban và sự hỗ trợ bất kể ngày, đêm của ban lãnh đạo, mọi rào cản đều được gỡ bỏ với mục tiêu duy nhất hoàn thành kế hoạch đặt ra. Việc thành công triển khai bước đầu dự án này một phần nhờ sự phối hợp với các đối tác hàng đầu trên thị trường như SAP, FPT, Viettel và EY”, bà Mai Lê cho biết.

Vị kế toán trưởng này cũng nói thêm: “Đây chỉ là khởi đầu cho sự thay đổi cách mạng. Coteccons sẽ áp dụng những nghiệp vụ mới mà xưa nay chưa từng làm, tiếp tục xây dựng giải pháp áp dụng SAP khi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu ngày càng chuyên sâu, kịp thời của ngành, thị trường”.

Theo đại diện Coteccons, doanh nghiệp sẽ có hệ “xương sống” quản trị tiên tiến, minh bạch chuẩn mực trong ngành xây dựng. Cụ thể gồm các phân hệ quản lý dự án (giai đoạn 2 tập trung chuyên sâu quản lý BOQ – bảng chi tiết các đầu việc), tài chính, nguồn vốn, ngân sách, kế toán quản trị, bán hàng, mua sắm, vật tư, báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Việt Nam đã chính thức phê duyệt đề án áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS vào năm 2022, định hướng bắt buộc vào năm 2025. Do đó, trước mắt Coteccons sẽ triển khai song song cả 2 hệ thống, tức vận hành cả hệ thống cũ (VAS) và hệ thống mới (IFRS).

Việc chuyển sang bộ giải pháp chuyên biệt ERP là một trong những bước đi quan trọng giúp Coteccons hội nhập thị trường quốc tế, là tiền đề để tiếp tục vươn xa hơn.