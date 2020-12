Công Vinh - Thuỷ Tiên đón Giáng sinh cùng giới trẻ Nghệ An

Ngôi sao sân cỏ xứ Nghệ cùng bà xã sẽ gửi tặng đến người dân Nghệ An những món quà đặc biệt trong sự kiện “Huda gắn kết - Rực rỡ Tết sum vầy” do Huda tổ chức tối 24/12 tại TP Vinh.

Thông tin do đơn vị tổ chức bật mí nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ Công Vinh - Thuỷ Tiên. Đây sẽ là lần đầu tiên cặp đôi vàng trong làng giải trí hội ngộ khán giả xứ Nghệ. Trong khi Thuỷ Tiên “chiêu đãi” fan bằng chất giọng ngọt ngào, giàu nội lực với hit Ngôi nhà hạnh phúc, Sao anh không ăn? và Ngải tình, ông xã Công Vinh hứa hẹn sẽ có màn giao lưu đầy thú vị với người hâm mộ quê nhà.

Công Vinh - Thuỷ Tiên sẽ xuất hiện trong đêm nhạc đón Giáng sinh tại Vinh.

Đêm Giáng sinh sẽ thêm phần ngọt ngào, sôi động với sự xuất hiện của Phương Ly, ST Sơn Thạch trong loạt ca khúc quen thuộc như Mặt trời của em, Missing you, My everything, Thật xa thật gần, Bống bống bang bang...để rồi bùng nổ trước sự xuất hiện của Quán quân Rap Việt mùa đầu tiên - Dế Choắt. Những bản rap triệu view với giai điệu bắt tai, cách gieo vần tinh tế cùng ca từ đầy chiêm nghiệm như Chú bé loắt choắt, Thập tứ, Đời lạ lắm, Phiêu liêu ký… hứa hẹn để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Trong khi đó, DJ Minh Trí, DJ Hoaprox - Quán quân The Remix 2017 - sẽ mang đến những bản mix đậm cá tính như một món quà không thể thiếu trước thềm năm mới.

Dàn line-up sáng giá của đêm nhạc Giáng sinh tổ chức tại Vinh tối 24/12.

Cũng trong đêm nhạc này, khán giả sẽ được thưởng thức giai điệu ấm áp của Về nhà đi thôi, Những ngày xuân rực rỡ, Welcome to my Central và hội ngộ Đào Ngọc Sang - Quán quân Huda Central’s Top Talent 2019.

Không chỉ được thả mình trong những giai điệu thăng hoa và đầy cảm xúc, đến sự kiện này, các bạn trẻ còn có cơ hội tìm hiểu các trò chơi truyền thống của miền Trung dịp Tết, check-in tại phố Ông Đồ hay khung cảnh đậm chất retro, tái hiện không khí Tết những thập niên 90 của thế kỷ XX.

Đặc biệt hơn cả, người dân và các bạn trẻ xứ Nghệ có thể gửi gắm mong muốn của mình lên cây mai nguyện ước khổng lồ đặt tại sự kiện. Đây chính là món quà Huda dành tặng tất cả người dân miền Trung, sau một năm trải qua không ít khó khăn thử thách, với mong muốn mọi nguyện cầu sẽ thành hiện thực, để đón chào một năm mới sung túc, hạnh phúc và bình an.

Sau TP Vinh, chuỗi sự kiện âm nhạc hoành tráng này sẽ được thương hiệu bia “đậm tình miền Trung” mang đến TP Hà Tĩnh (27/12), Quảng Bình (30/12). Ngoài ra, Huda còn phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức sự kiện đếm ngược chào năm mới 2021.

Như đúng thông điệp “Huda gắn kết - Rực rỡ Tết sum vầy”, bên cạnh các chương trình khuấy động không khí lễ hội, Huda còn giúp cuộc đoàn tụ thêm trọn vẹn với chương trình tặng quà Tết thường niên cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Năm nay, thương hiệu bia này sẽ có mặt tại 9 tỉnh thành miền Trung, mang 9.000 phần quà thiết thực tới người dân tại các địa phương từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Gửi gắm trong mỗi phần quà đó là lời chúc của thương hiệu cho một năm mới ấm no, đủ đầy và tràn ngập niềm vui tới với mọi gia đình.

Huda sẽ tiếp nối hành trình trao gửi yêu thương với 9.000 phần quà Tết cho người dân miền Trung trước thềm năm mới 2021.