Công viên nước Đầm Sen lãi thấp nhất trong 10 năm

Lượng khách đến công viên giảm gần 2/3 so với năm trước, Đầm Sen đối mặt với năm suy giảm mạnh cả về doanh thu và lợi nhuận, trong đó, lãi ròng giảm xuống mức thấp nhất 10 năm.

Công ty CP Công viên nước Đầm Sen (DSN), chủ sở hữu công viên nước cùng tên nổi tiếng tại TP.HCM vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, trong đó có báo cáo sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2020 này.

Trong năm 2020, tổng doanh thu thuần Công viên nước Đầm Sen ghi nhận được là gần 99 tỷ đồng , thấp hơn 57% so với kế hoạch cả năm và giảm 58% so với số thực thu năm 2019 liền trước. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính chỉ đạt trên 84 tỷ đồng , giảm tương ứng 62% so với năm trước và thấp hơn 61% so với kế hoạch.

Theo đánh giá của lãnh đạo công viên, năm 2020, Đầm Sen chịu rất nhiều khó khăn do hệ lụy từ dịch Covid-19 bùng phát 2 đợt. Việc dịch bùng phát đợt 2 cũng đã dập tắt hy vọng hồi phục trong đợt kinh doanh hè của toàn công viên. Bên cạnh đó, sự dè dặt của khách hàng khi đến nơi đông người cũng ảnh hưởng đến các dịch vụ và hoạt động vui chơi giải trí tại TP.HCM và công viên nói riêng.

KẾT QUẢ KINH DOANH HÀNG NĂM CỦA ĐẦM SEN

Nhãn 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 LNTT spline tỷ đồng 31 50 75 87 90 88 91 96 112 120 120 48 LNST spline

25 37 57 65 67 68 70 76 89 96 95 41

Trong năm vừa qua, lượng khách đến công viên là 467.975 người, chỉ đạt 36% kế hoạch và tương đương 36% lượng khách thực tế đón năm trước. Lượng khách sụt giảm gần 2/3 nói trên là nguyên nhân chính khiến doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính của công viên giảm hơn 60% so với năm trước và kế hoạch cả năm.

Với mức doanh thu giảm mạnh, Công viên nước Đầm Sen thu về khoản lợi nhuận trước thuế 48 tỷ đồng cả năm, giảm tương ứng 60% so với năm 2019 và mới hoàn thành gần 42% kế hoạch năm. Lợi nhuận ròng sau khi trừ thuế Thu nhập doanh nghiệp là 41 tỷ đồng , giảm 57%.

Đây là mức lợi nhuận thấp nhất mà Đầm Sen ghi nhận được trong hơn 10 năm trở lại đây. Lần gần nhất công viên có lợi nhuận ròng dưới 40 tỷ đồng đã diễn ra từ năm 2010.

Tuy vậy, so với kết quả kinh doanh ước tính hồi tháng 10/2020, doanh thu thực tế của Đầm Sen không thay đổi nhiều nhưng lợi nhuận thực tế thu về đã tăng hơn 70%.

Trước đó, sau 9 tháng đầu năm kinh doanh kém hiệu quả, ban lãnh đạo công viên thống nhất kế hoạch doanh thu năm 2020 là 90 tỷ và lợi nhuận trước thuế đạt 28 tỷ đồng .

Mùa hè hàng năm thường là cao điểm kinh doanh của Công viên nước Đầm Sen. Ảnh: Lê Quân.

Trong năm 2021, lãnh đạo Đầm Sen cho rằng tình hình dịch bệnh trong nước đang tạm được kiểm soát, Chính phủ và UBND TP.HCM đã cho phép các cơ sở kinh doanh và công viên hoạt động trở lại. Tuy nhiên, thị trường du lịch quốc tế chưa biết khi nào trở lại nên công ty phải phụ thuộc nhiều vào thị trường du lịch và vui chơi giải trí trong nước.

Đầm Sen đưa ra 2 kịch bản kinh doanh cho năm nay. Trong đó, ở kịch bản tích cực, công viên dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 157 tỷ đồng . Trong đó, doanh thu từ công viên nước đạt 150 tỷ; Công ty Thực phẩm Lotus Aroma 5 tỷ; Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học LAABI 2 tỷ đồng . Tổng nguồn tích lũy gồm lãi trước thuế, khấu hao và phân bổ công cụ dụng cụ là 78,5 tỷ đồng . Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu cho cổ đông là 36%.

Ở kịch bản thứ 2, Đầm Sen đưa ra kịch bản hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với doanh thu hợp nhất là 97 tỷ đồng . Trong đó, doanh thu công viên nước đạt 90 tỷ; Lotus Aroma đạt 5 tỷ; và Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học LAABI là 2 tỷ đồng . Lợi nhuận tích lũy nêu trên đạt 31,5 tỷ đồng và cổ tức tối thiểu 15%.

Ban lãnh đạo công viên cũng cho biết thêm hiện tại công viên khủng long đã chấm dứt hoạt động sau 15 năm do chi phí thuê đất và chi phí khác cao khiến kinh doanh không còn hiệu quả. Trong khi đó, Phố Nướng cũng đã tạm ngưng hoạt động để tìm đối tác mới.