Công viên nước Đầm Sen dự kiến lãi thấp kỷ lục

HĐQT Công viên nước Đầm Sen dự kiến doanh thu năm nay đạt 90 tỷ đồng, giảm 59%. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế cũng giảm 77%, đạt 28 tỷ, thấp nhất kể từ năm 2007.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Công viên nước Đầm Sen (DSN) vừa công bố kết quả kinh doanh ước tính năm 2020 dựa trên đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế 9 tháng đầu năm.

Theo đó, sau khi đánh giá hoạt động 9 tháng và dự kiến tình hình quý cuối năm, ban lãnh đạo Công viên nước Đầm Sen thống nhất kế hoạch doanh thu năm nay là 90 tỷ đồng và mang về khoản lợi nhuận trước thuế 28 tỷ đồng . Nếu so với năm 2019, cả 2 chỉ tiêu này của Đầm Sen đã giảm lần lượt 59% và 77%. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất trong 13 năm kinh doanh gần nhất của công viên này.

Tuy nhiên, theo dự kiến từ HĐQT, doanh thu công viên nước sẽ tăng trở lại trong năm 2021 với con số kế hoạch 150 tỷ đồng sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh thấp kỷ lục, lãnh đạo công viên này cũng dự kiến tiếp tục triển khai các dự án Rượu Thanh Long, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng vi sinh… để đi và hoạt động kinh doanh sớm nhất.

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CỦA CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẦM SEN

Nhãn 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020KH LNTT spline tỷ đồng 27 34 31 50 75 87 90 88 91 96 112 120 120 28

Kế hoạch kinh doanh kém tích cực nói trên được đưa ra trong bối cảnh cả doanh thu và lợi nhuận trước thuế 3 quý đầu năm của Đầm Sen giảm mạnh so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III mới công bố, doanh thu quý III của công viên này chỉ đạt 36 tỷ đồng , giảm 38% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số lũy kế 9 tháng đạt 71 tỷ đồng , cũng giảm 64% so với cùng kỳ. Sau khi trừ các khoản chi phí phát sinh trong kỳ, công viên ghi nhận 27 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, trong đó, hơn 95% lợi nhuận đến trong quý III.

Dù sụt giảm so với cùng kỳ nhưng kết quả kinh doanh quý III của Đầm Sen đã cải thiện đáng kể so với quý II liền trước. Trong quý II, do hoạt động chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, công viên này đã đối mặt với quý thua lỗ đầu tiên trong lịch sử kinh doanh với mức lỗ ròng 4 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 50 tỷ).

Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm nay chỉ là 28 tỷ đồng , HĐQT Đầm Sen dự tính mức lợi nhuận trước thuế trong 3 tháng cuối năm chỉ là 1 tỷ đồng . Thực tế những năm trước đó, quý IV luôn là quý thấp điểm trong hoạt động kinh doanh của Đầm Sen khi trùng vào mùa mưa tại TP.HCM.

So với kế hoạch kinh doanh mới, công viên này đã hoàn thành gần 80% chỉ tiêu doanh thu và 96% mục tiêu lợi nhuận trước thuế sau 3 quý.

Công viên nước Đầm Sen được xây dựng từ năm 1976-1978 và đưa vào sử dụng từ năm 1983. Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, Đầm Sen là một trong những công viên nước hoạt động hiệu quả nhất hiện nay tại TP.HCM.

Giá vé vào cửa công viên này dao động trong khoảng 80.000-150.000 đồng/vé và miễn phí trẻ em dưới 0,8 m. Trong khi giá vé vào cửa công viên nước Suối Tiên lần lượt là 80.000-140.000 đồng, Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) là 130.000 đồng/vé…