Công viên 15 ha hoang tàn giữa lòng Hà Nội

Ông Cò (người dân sinh sống gần công viên) cho biết: "Nhà tôi chỉ cách công viên có vài trăm mét nhưng tôi không dám đi thể dục ở đấy do công viên hoang vắng và các đối tượng nghiện hút trấn lột.... nhìn công viên to rộng bị bỏ hoang bản thân tôi thấy rất phí phạm, hi vọng nhà nước sớm cải tạo để người dân có chỗ vui chơi, sinh hoạt".