Công việc kiếm tới 160.000 USD/năm mà không cần bằng cấp

Nhiều năm làm thợ mỏ, Cory Rockwell nhận xét đây là công việc không dễ dàng, tiềm ẩn nguy hiểm song có thể đem lại thu nhập khá cùng nhiều trải nghiệm.

Cory Rockwell làm công việc thợ mỏ 12 năm nay.

Lớn lên ở Los Angeles (Mỹ), Cory Rockwell (38 tuổi) biết bản thân không muốn làm việc trong ngành giải trí Hollywood. Ở độ tuổi 20, anh lạc lối và không biết mình muốn làm gì.

"Thời điểm đó, tôi không được học hành, không có kỹ năng, không có bạn gái và cả con cái. Tôi biết nếu không đi khỏi Los Angeles, tôi sẽ mắc kẹt ở đó mãi mãi", Rockwell nói với Insider.

Vì vậy, Rockwell chất mọi thứ bản thân sở hữu lên một chiếc xe tải, lái trong vô định cho đến khi tới Reno, Nevada. Khi nộp đơn xin việc ở siêu thị, anh được một người bạn gợi ý thử đến một công ty môi giới, chuyên kết nối việc tạm thời trong ngành khai thác mỏ. Thấy hứng thú, anh nghe theo.

Công ty sắp xếp cho Rockwell công việc tại một mỏ lithium ở thị trấn nhỏ Orovada. Đáng lẽ, công việc chỉ kéo dài 6 tháng song vì có hoạt động phát sinh nên cuối cùng, chàng trai Los Angeles đã ở lại 1 năm.

"Khi kết thúc, tôi nhận ra khá thích công việc này nên đã quay lại công ty môi giới, nhận việc tại một mỏ khai thác trên mặt đất ở Fallon. Ba năm sau, tôi nộp đơn xin làm việc tại mỏ dưới lòng đất vì thích loại hình này hơn".

Hiện, sau nhiều năm, Rockwell vẫn gắn bó với công việc này và gọi đây là điều đã "cứu rỗi" cuộc sống mình.

Khắc nghiệt

Ở công ty hiện tại, Rockwell chịu trách nhiệm thả chất nổ vào các lỗ khoan trong lòng đất.

"Vào cuối ca làm việc, tôi phải đảm bảo không còn ai dưới lòng đất trước khi cho nổ. Hôm sau, tôi đi xuống mỏ, kiểm tra khí độc để đảm bảo an toàn cho đồng nghiệp tiếp tục phần khác của công việc. Sau đó, chu kỳ lặp lại".

Với Rockwell, khai thác mỏ không giống như một công việc văn phòng. Thông thường, anh làm việc 7 ngày cách tuần theo ca 12 tiếng. Anh thức dậy lúc 4h, bắt chuyến xe buýt lúc 4h45, di chuyển trong 1 tiếng đến mỏ, sau đó dành 30 phút nữa để thay đồ và tham dự cuộc họp hàng ngày.

Khoảng 6h, anh đi thang máy xuống hầm mỏ cách mặt đất 1,6 km, nơi chỉ có ít không khí trong lành. Ca làm việc kết thúc vào 18h.

Theo Rockwell, công việc thợ mỏ không yêu cầu nhiều bằng cấp, kỹ năng từ lúc đầu song khá khắc nghiệt.

"Khi về đến nhà, tôi mệt mỏi về tinh thần, thể chất và cảm xúc đến mức tôi có thể dễ dàng ngủ trong 20 tiếng".

Không chỉ mệt mỏi, công việc dưới lòng đất này còn khắc nghiệt. Càng đi sâu vào lòng đất, nhiệt độ càng cao. Quần áo, giày của Rockwell thường xuyên ướt sũng mồ hôi.

Bên cạnh đó, hỏa hoạn là mối đe dọa lớn nhất dưới lòng đất và trong trường hợp khẩn cấp, có những phòng trú ẩn có đủ không khí, thức ăn và nước cho 12 người trong bốn ngày.

"Có lần, tôi đang huấn luyện một người mới cách lái xe tải thì nhận được tín hiệu khẩn cấp. May mắn là tôi đã quen thuộc với các quy trình an toàn thông qua các khóa đào tạo của Cơ quan Quản lý an toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Mỹ (OSHA). Tôi nhanh chóng đưa anh ấy đến phòng lánh nạn gần nhất. Tuy nhiên, lần đó cũng thật đáng sợ".

Thu nhập khá

Bất chấp những điều kiện khắc nghiệt, Rockwell yêu công việc của mình. Một trong những lý do là anh có thể kết bạn với nhiều đồng nghiệp, thường xuyên cùng trò chuyện, nghĩ ra nhiều trò tiêu khiển trong và sau giờ làm việc.

Rockwell có hàng trăm nghìn người theo dõi kênh video cá nhân, chuyên chia sẻ về công việc.

Mức lương cho công việc này cũng khá. Dù phụ thuộc vào nhiều yếu tố, số tiền nhiều nhất nam thợ mỏ từng kiếm được trong một năm là 160.000 USD .

Ở công ty hiện tại, anh kiếm được 37 USD /giờ và tiền thưởng theo giờ từ 0 đến 30 USD vào đầu hoặc cuối tháng, dựa trên các thước đo như hiệu suất, ngăn ngừa tai nạn.

Vào tháng 2, tiền thưởng thêm của Rockwell là 6 USD /giờ. Trước đây, con số có lúc từng là 27 USD /giờ.

Muốn chia sẻ nhiều hơn về công việc, Rockwell thường xuyên ghi lại quá trình làm việc và đăng lên kênh video cá nhân, hiện có 131.000 người theo dõi.

"Thông qua các video, tôi muốn phá vỡ các định kiến về nghề thợ mỏ. Tôi đã làm công việc này được 12 năm và hy vọng có nhiều người khác coi đây là một lựa chọn nghề nghiệp. Có thể hơi choáng ngợp lúc đầu, đòi hỏi một số hy sinh, nhưng tôi nghĩ khi bản thân tôi đã làm được, nhiều người cũng sẽ như vậy".