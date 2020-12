Công ty Vịnh Thiên Đường tham gia chuỗi hoạt động xúc tiến du lịch

Là doanh nghiệp nước ngoài tích cực tham gia xúc tiến du lịch Việt, Công ty Vịnh Thiên Đường liên tiếp đồng hành cùng nhiều hoạt động thúc đẩy du lịch nội địa hậu Covid-19.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp lữ hành, hàng không, du lịch gặp khó vì Covid-19, các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường, đã tích cực tham gia đóng góp giải pháp khôi phục nền kinh tế du lịch trong nước.

Không đứng ngoài sự ảnh hưởng của đại dịch, song doanh nghiệp này đã nhanh chóng ổn định tình hình kinh doanh nhờ mô hình sở hữu kỳ nghỉ Alma, tích cực đồng hành cùng các chương trình hiến kế kích cầu với quy mô toàn quốc.

Hội nghị toàn quốc về Du lịch năm 2020 được tổ chức tại Quảng Nam.

Mới đây, Hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2020 đã diễn ra vào 28/11 tại Hội An, với chủ đề “Liên kết, hành động và phát triển". Chương trình được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VH-TT&DL phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) cùng các bên liên quan.

Hội nghị nhằm đề xuất các giải pháp để phục hồi du lịch trong và sau Covid-19; gợi ý xu hướng chuyển đổi số để phát triển thời bình thường mới, đề xuất mô hình và kinh nghiệm hợp tác, liên kết giữa các nhà đầu tư về quảng bá, xúc tiến. Đồng thời, các bộ, ban, ngành liên quan cũng trình bày giải pháp hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tại hội nghị, Công ty Vịnh Thiên Đường tham dự với vai trò nhà tài trợ đồng và có một số ý kiến đóng góp.

Chia sẻ bên lề sự kiện, ông Amir Ohayon - Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh, Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường - đã nêu một số đề xuất về việc làm sao vừa đảm bảo biện pháp phòng ngừa dịch, vừa duy trì tăng trưởng du lịch sau Covid-19.

Ông cho biết, an toàn du lịch là điều gần như bất cứ đơn vị kinh doanh nào cũng sẽ cố gắng thực hiện triệt để. Tuy nhiên, để tránh dịch bệnh bùng phát trong mùa cao điểm, ngành du lịch nên cân nhắc ến các giải pháp giảm tải lưu lượng trong mùa vụ chính, tìm ra phương án san bớt và dàn trải lượng khách qua thời điểm khác trong năm. Điều này không chỉ hạn chế quá tải mà còn giúp kiểm soát dịch tốt hơn.

Để làm được điều đó, các đơn vị trong ngành cần đẩy mạnh liên kết vùng và có sự kết nối chặt chẽ giữa doanh nghiệp, địa phương, nhằm thiết kế ra các sản phẩm và chương trình du lịch hấp dẫn.

Ông Amir Ohayon chia sẻ một số đề xuất để thúc đẩy du lịch nội địa.

Trước đó, vào 24/9, đại diện Alma Resort - khu nghỉ dưỡng do Công ty Vịnh Thiên Đường làm chủ đầu tư - đã đóng góp trong hội nghị “Kích cầu du lịch nội địa - Trải nghiệm Việt Nam an toàn, hấp dẫn” do Tổng cục Du lịch phối hợp với báo chí thực hiện tại Hà Nội.

Theo đó, doanh nghiệp này đề xuất tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch chặt chẽ và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, cũng như tính phù hợp của sản phẩm với nhu cầu mới của người tiêu dùng.

Ngày 29/9, Alma cũng đã tham vấn trong buổi tọa đàm với chủ đề “Giải pháp phục hồi hoạt động du lịch quốc tế sau dịch Covid-19” do Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

Một góc khu nghỉ dưỡng Alma do Công ty Vịnh Thiên Đường làm chủ đầu tư.

Chia sẻ bí quyết giúp Alma Resort hoạt động ổn định ngay sau mùa dịch, ông Amir Ohayon cho biết điều này đạt được nhờ phương thức vận hành theo mô hình sở hữu kỳ nghỉ. Khu du lịch này gần như có lượng khách hàng ổn định và có thể dự đoán trước được lưu lượng khách qua từng giai đoạn trong năm, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ và đưa ra các chương trình, hoạt động phù hợp.