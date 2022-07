Công ty Trung Quốc tuyên bố không thuê người từng mắc Covid-19

Nhiều công ty ở Thượng Hải từ chối ứng viên từng nhiễm Covid-19 hay người làm việc ở các trung tâm cách ly tập trung. Điều này gây tranh cãi vì là hành vi phân biệt đối xử nặng nề.

Nhiều bên sử dụng lao động tại Thượng Hải (Trung Quốc) bị chỉ trích khi đưa ra thông báo tuyển dụng nhân sự nhưng loại trừ những người từng mắc Covid-19. Điều này làm dấy lên tranh cãi về phân biệt đối xử, trong bối cảnh trung tâm kinh tế lớn nhất đất nước đang trên đà hồi phục sau hai tháng phong tỏa.

Trang Sixth Tone đưa tin hôm 4/6, hai công ty tuyển dụng có trụ sở ở Thượng Hải là Pudong New Area và Songjiang District đã có động thái loại trừ những ứng viên từng mắc Covid-19. Thông báo tuyển dụng còn có lưu ý những người từng làm việc tại cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến (fangcang) bị cấm nộp đơn.

Zhang Hongtao, một người làm trong công ty cung cấp lao động có trụ sở ở Thượng Hải, nói rằng phần lớn nhà máy điện tử và khu sản xuất ở đây từ chối thuê người từng mắc bệnh vì sợ họ tái nhiễm. Các công ty lo ngại sự lây nhiễm có thể làm gián đoạn hoạt động sản xuất của cả nhà máy.

Những ứng viên từng mắc Covid-19 bị công ty từ chối tuyển dụng.

"Các nhà máy nói rõ rằng họ không thuê những người từng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, chúng tôi cũng không làm gì được. Ngay cả khi một số nhà máy không nêu rõ yêu cầu đó, họ cũng từ chối nhận người từng mắc bệnh và bắt chúng tôi nhận người về. Chúng tôi rất khó xử", Zhang nói.

Trong khi các công ty phủ nhận rằng có yêu cầu phân biệt đối xử như trên, theo điều tra của các cơ quan truyền thông địa phương, những đại lý nhân sự như của Zhang thừa nhận thường chọn người chưa từng nhiễm bệnh.

Sixth Tone đã liên hệ với Aptiv, nhà máy sản xuất đưa yêu cầu tuyển người lao động không có tiền sử mắc Covid-19 theo lời của Zhang. Tuy nhiên, công ty này chưa đưa ra phản hồi.

Sau hai năm đại dịch, sự kỳ thị đối với những người mắc Covid-19 vẫn còn tồn tại ở Trung Quốc. Nhiều bệnh nhân chia sẻ họ đã mất việc sau khi bình phục, dù luật pháp nước này quy định phân biệt đối xử với mọi người vì bệnh lây nhiễm là bất hợp pháp.

Tháng 6, một người lao động nhập cư ở Thượng Hải đã đăng bài viết kể về việc từng nhiễm bệnh hồi tháng 4 khi làm trong một khu cách ly tập trung. Sau khi bình phục, người đàn ông đến từ tỉnh Hồ Bắc vật lộn tìm việc nhưng không được nhận.

Anh đã phải ăn xin và sống lay lắt trên đường phố, chịu cảnh màn trời chiếu đất.

Chen Wenjin, luật sư chuyên về luật lao động tại Công ty Luật Liêm chính Thượng Hải, cho biết: "Các công ty có thể từ chối thuê bệnh nhân Covid-19 đã phục hồi với lý do bảo vệ sức khỏe của các nhân viên khác, nhưng đó là phân biệt đối xử và vi phạm pháp luật".

Theo Chen, người lao động có thể gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan quản lý, nhưng thách thức lớn nhất là làm thế nào để thu thập bằng chứng chứng minh người sử dụng lao động không thuê họ do tiền sử nhiễm bệnh. Một số công ty có thể viện lý do khác hoặc không đưa ra lý do cụ thể.