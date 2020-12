Công ty tổ chức sự kiện sáng tạo để vượt khó năm 2020

Kết thúc 2020, không ít công ty truyền thông, tổ chức sự kiện tại Việt Nam phải giải thể hoặc co cụm hoạt động vì đại dịch. Tuy nhiên, vẫn có nhiều công ty tiếp tục tăng trưởng.

Đại dịch Covid-19 đã khiến mảng sự kiện mọi năm vốn náo nhiệt, nay bình yên đến đáng sợ vì quy định không cho phép tụ tập đông người, giãn cách xã hội. Các nhãn hàng gặp khó về tài chính nên cắt giảm chi tiêu cho các sự kiện, chỉ tập trung vào bán hàng. Việc này khiến các công ty truyền thông sự kiện gần như mất hẳn nguồn thu, dẫn đến hoặc phải giải thể, hoặc cầm cự bằng cách thu hẹp phạm vi kinh doanh, cắt giảm nhân viên để chờ thị trường phục hồi trong tương lai gần.

Tuy nhiên, giữa những biến động rất lớn ấy, vẫn có những công ty tiếp tục tăng trưởng. Với cách thức vận hành tổ chức đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả, song không làm thiếu đi dấu ấn và giá trị của thương hiệu trong sự kiện…, các công ty này tiếp tục mở lối trong ngành nghề của mình.

Nhiều đơn vị tổ chức sự kiện vẫn hoạt động thuận lợi bất chấp dịch.

Với hướng đi sáng tạo, nhiều đơn vị tổ chức sự kiện vẫn sống khỏe bất chấp dịch. Có thể nhắc tới Công ty truyền thông Tổ chức sự kiện cảm xúc Sen Việt Multimedia. Với thâm niên nhiều năm trong nghề, Sen Việt Multimedia cùng thông điệp “Thổi hồn cho thương hiệu” đã mang đến nhiều sự kiện quy mô và tầm vóc, với số người tham dự lên đến vài nghìn. Cùng với đó là những sự kiện quy mô vài trăm người tham, đạt chuẩn cao trong từng chi tiết về hình ảnh, không gian, dịch vụ…

Một số sự kiện đã ghi dấu trong ngành tổ chức sự kiện là Phượng hoàng trỗi dậy, Fly with passion, Shynh The Beauty Show, Gala Lyona, KTG - 23 năm vững bước tương lai, 35 năm Trần Phú - Thắp sáng niềm tin... Sắp tới, sự kiện Symphony Of The Seas vào tháng 1/2021 hứa hẹn tạo thêm một dấu ấn của công ty này.

Một sự kiện quy mô lớn do Sen Việt Multimedia tổ chức.

CEO Lê Thùy Thảo Nguyên chia sẻ: “Giống nhiều công ty truyền thông sự kiện khác, chúng tôi bất ngờ với những tình huống khó lường do đại dịch. Tuy nhiên, chúng tôi đã kịp xốc lại tinh thần và hướng đến chiều sâu cho mỗi dự án nhận được. Chúng tôi tập trung thời gian và tâm lực nhiều hơn, sâu sắc hơn cho mỗi sự kiện. Chính sự không dàn trải và đôi khi ít sự kiện lại một chút, lại là lợi thế để chúng tôi gia tăng giá trị cho chương trình của khách hàng”.

Theo nữ CEO, Sen Việt Multimedia không chỉ giúp hàng nghìn khách tham dự vỡ òa cảm xúc, mà còn khiến các nhãn hàng hài lòng vì những gì nhận lại nhiều lớn hơn nhiều lần số tiền bỏ ra. Đó cũng là sự bền vững mà Sen Việt Multimedia hướng đến: “Làm đối tác hài lòng hơn so với những gì cam kết trên hợp đồng”.

Sen Việt luôn hướng tới gia tăng giá trị cho chương trình của khách hàng.

Giữa bối cảnh thị trường tổ chức sự kiện đang bão hòa, công ty này tập trung nâng tầm cảm xúc cho từng sự kiện, đưa nghệ thuật vào từng chi tiết nhỏ của chương trình, tạo ra sự độc đáo và nổi bật cho thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của khách hàng.

Trước khi triển khai một sự kiện, cả khách hàng và đơn vị tổ chức đều đặt ra những mục tiêu như số lượng người tham dự, sự hoành tráng của công nghệ, địa điểm độc đáo… Tuy nhiên với Sen Việt Multimedia, mọi sự kiện dù diễn ra ở quy mô và cấp độ nào đều phải chạm đến cảm xúc của khách mời. Đó cũng là lý do Sen Việt Multimedia đặt tên miền cho website là www.sukiencamxuc.com.