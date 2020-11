Công ty sở hữu VinMart, VinMart+ sẽ tăng vốn thêm 5.000 tỷ

The Sherpa, công ty mẹ gián tiếp của VinCommerce sẽ được Masan bổ sung 5.000 tỷ đồng vốn góp, nâng vốn điều lệ lên tối đa 6.517 tỷ.

HĐQT Tập đoàn Masan ngày 11/11 thông qua nghị quyết bổ sung 5.000 tỷ đồng vào số vốn góp tăng thêm tại Công ty TNHH The Sherpa. Trước đó, Masan chủ trương góp thêm 1.000 tỷ đồng để tăng vốn của The Sherpa từ 517 tỷ lên 1.517 tỷ.

Như vậy, vốn điều lệ của The Sherpa sau khi tăng thêm sẽ đạt 6.517 tỷ. Việc góp thêm vốn có thể được thực hiện trong một hoặc nhiều đợt.

The Sherpa cùng The CrownX là hai công ty được Masan thành lập vào tháng 6 để hoàn tất giao dịch hợp nhất hệ thống siêu thị VinMart, VinMart+ và nông trại VinEco của Vingroup.

Hiện Tập đoàn Masan sở hữu 99,9% vốn góp tại The Sherpa. Công ty The Sherpa là công ty mẹ của The CrownX. Công ty The CrownX lại là công ty mẹ của VCM. Đây là pháp nhân sở hữu 100% VinCommerce và VinEco. VinCommerce là doanh nghiệp vận hành chuỗi siêu thị VinMart, VinMart+.

Tại thời điểm ngày 30/9, tỷ lệ lợi ích thông qua sở hữu gián tiếp của Tập đoàn Masan tại VCM cũng như VinCommerce là 71%.

Masan đặt mục tiêu có hơn 10.000 cửa hàng bán lẻ vào năm 2025. Ảnh: Việt Đức.

Nghị quyết tăng vốn vào The Sherpa, công ty mẹ gián tiếp của hệ VinCommerce được công bố chỉ 1 ngày sau khi Masan thông báo kế hoạch mở rộng chiến lược giai đoạn 2021-2025 với hệ thống VinMart, VinMart+.

Cụ thể, Masan tuyên bố tầm nhìn sở hữu hơn 300 siêu thị VinMart, gần 10.000 siêu thị mini VinMart+ tại khắp 63 tỉnh, thành vào năm 2025. Đến cuối tháng 9, số lượng điểm bán của VinMart và VinMart+ lần lượt là 122 và 2.524. Đây là chuỗi bán lẻ đứng đầu thị trường về quy mô hệ thống và doanh thu.

Trong quý III, VinCommerce thu về 7.864 tỷ đồng . Tổng doanh thu của chuỗi sau 9 tháng là 23.678 tỷ đồng .

Lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay (EBITDA) của VinCommerce âm 221 tỷ trong quý III và âm 1.272 tỷ sau 3 quý. Biên EBITDA của VinCommerce quý III âm 2,8%, cải thiện đáng kể so với quý liền trước (âm 8,5%) và cùng kỳ 2019 (âm 6,6%). Ban điều hành công ty cho rằng VinCommerce có thể hòa vốn EBITDA trong quý IV.