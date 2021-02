Công ty sở hữu Uniqlo lần đầu vượt mặt Zara

Tập đoàn Fast Retailing đạt 103 tỷ USD, đứng đầu ngành may mặc toàn cầu về giá trị vốn hóa thị trường.

Theo trang The Business of Fashion, tổng giá trị của Fast Retailing - tập đoàn sở hữu chuỗi cửa hàng quần áo Uniqlo - đạt 103 tỷ USD vào cuối phiên giao dịch ngày 16/2. Công ty Nhật Bản đã vượt qua Inditex vươn lên vị trí đầu trong ngành may mặc toàn cầu về giá trị vốn hóa thị trường. Đây là tổng giá trị số cổ phần của một công ty niêm yết.

Lần đầu tiên Fast Retailing vượt mặt công ty mẹ của Zara với vốn hóa thị trường khoảng 99 tỷ USD . Giá cổ phiếu của thương hiệu may mặc Nhật Bản gia tăng từ tháng 8/2020 nhờ vào chiến lược tập trung vào thị trường châu Á, đặc biệt là ngành thời trang của Trung Quốc.

Cửa hàng Uniqlo tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: The Business of Fashion.

Theo quan điểm của tập đoàn Nhật Bản, Trung Quốc là nơi có nền kinh tế phục hồi nhanh sau những hậu quả gây ra bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Không chỉ thế, Uniqlo còn có nhiều cách tiếp cận gần hơn với khách hàng và chiến lược điều hành 791 cửa hàng ở thị trường này.

Ngoài ra, thương hiệu Nhật Bản hiểu rõ sự thuận lợi về việc thay đổi trong thói quen mua sắm của người tiêu dùng đến từ xu hướng ăn mặc giản dị khi phải làm việc trong thời điểm giãn cách xã hội.

Fast Retailing cũng vận hành 2.298 cửa hàng trên khắp thế giới vào tháng 11/2020 và 60% các địa điểm mua sắm nằm ở khu vực châu Á, chưa kể Nhật Bản. Trong báo cáo chia sẻ trên The Business of Fashion, lợi nhuận ở thị trường Trung Quốc lớn hơn Zara, bao gồm các cửa hàng ở Hong Kong và Đài Loan.

Trong khi đó, 70% cửa hàng của nhãn hàng Tây Ban Nha nằm ở Mỹ và châu Âu - thị trường đang trải qua thời điểm giãn cách xã hội.

Nhà phân tích kinh tế của Credit Suisse Securities - Takahiro Kazahaya - nói rằng Fast Retailing có lợi thế hơn về lĩnh vực kinh doanh trong tương lai: "Khi xem xét chỗ đứng ở châu Á, tập đoàn Nhật Bản đang dẫn đầu về tiềm năng tăng trưởng dài hạn".

Inditex điều hành 467 cửa hàng tại Trung Quốc và Zara cũng khai trương nơi mua sắm lớn nhất châu Á ở Bắc Kinh vào năm 2020. Sự tăng trưởng ở thị phần châu Á sẽ quyết định giá trị thương hiệu của 2 công ty trong tương lai.