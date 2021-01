Công ty sản xuất khẩu trang không còn lãi lớn

Lãi đậm 3 quý đầu năm khi nhu cầu khẩu trang và đồ bảo hộ tăng mạnh, nhưng doanh thu quý IV/2020 của Danameco lại sụt giảm khiến công ty lỗ ròng hơn 310 triệu vào quý cuối năm.

Theo báo cáo tài chính mới nhất của Tổng công ty CP Y tế Danameco (DNM), doanh nghiệp chuyên sản xuất khẩu trang và đồ bảo hộ phòng dịch này vừa trải qua quý kinh doanh cuối năm 2020 kém tích cực khi hầu hết chỉ tiêu tài chính đều sụt giảm mạnh.

Theo chia sẻ của lãnh đạo doanh nghiệp, nguyên nhân khiến kết quả kinh doanh sụt giảm trong quý cuối năm vừa qua do công ty tăng mạnh đầu tư để mở rộng thị trường xuất khẩu, dẫn đến chi phí tăng, làm giảm lợi nhuận so với cùng kỳ. Tuy nhiên, báo cáo tài chính cho thấy lý do chính khiến Danameco thua lỗ quý IV/2020 là do doanh thu bán hàng giảm mạnh.

Cụ thể, trong 3 tháng cuối của năm 2020, nhà sản xuất khẩu trang và đồ bảo hộ này chỉ ghi nhận 128 tỷ đồng doanh thu, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm 2019. Số thu giảm mạnh là nguyên nhân trực tiếp khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm tương ứng, đạt gần 13 tỷ đồng .

Số lãi gộp kể trên không đủ bù đắp chi phí tài chính tăng gần 7 lần và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 20% trong quý, khiến Danameco lỗ trước và sau thuế 310 triệu đồng. Cùng kỳ, mức lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp này thu về được lên tới 5,6 tỷ đồng .

Kết quả kinh doanh quý IV/2020 của Danameco diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp vừa trải qua 3 quý kinh doanh đầu năm với lợi nhuận tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu tiêu thụ khẩu trang và đồ bảo hộ phòng dịch tăng khi dịch Covid-19 bùng phát.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DANAMECO

Nhãn I/2019 II III IV I/2020 II III IV Doanh thu column tỷ đồng 39 49 62 205 127 239 207 128 Lợi nhuận sau thuế spline

1 2.6 0.06 5.6 8.2 17 4.8 -0.3

Tính trong cả năm 2020, tổng doanh thu của Danameco vẫn tăng gấp đôi so với năm liền trước, đạt 704 tỷ đồng . Đây cũng là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này. Lợi nhuận sau thuế công ty ghi nhận được năm qua cũng đạt trên 31 tỷ đồng , gấp 3,6 lần năm 2019.

Năm 2020, Danameco đặt mục tiêu doanh thu đạt 565 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 24,4 tỷ đồng . Như vậy, nhà sản xuất khẩu trang và đồ bảo hộ này đã vượt 25% kế hoạch doanh thu và 28% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến hết năm 2020, tổng tài sản của doanh nghiệp này đã tăng gấp 2,3 lần so với đầu năm, đạt gần 500 tỷ đồng . Trong đó, quy mô tài sản tăng chủ yếu ở mục hàng tồn kho với giá trị 151 tỷ đồng , gấp 4 lần đầu năm.

Tuy nhiên, để có nguồn vốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nợ vay tài chính của Danameco cũng tăng mạnh từ 70 tỷ đầu năm lên 283 tỷ đồng cuối 2020 để bổ sung vốn. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) của doanh nghiệp này tăng mạnh trong quý IV/2020.

Kết quả kinh doanh kém khả quan trong quý IV/2020 cùng việc nhu cầu khẩu trang và đồ bảo hộ giảm từ cuối năm 2020 khiến thị giá cổ phiếu DNM của Danameco sụt giảm nhiều tháng gần đây.

Hiện cổ phiếu này được giao dịch quanh vùng 39.600 đồng/cổ phiếu, tăng 335% so với đầu năm 2020. Tuy nhiên, so với đỉnh giá gần 74.000 đồng/cổ phiếu đạt được hồi tháng 8/2020, thị giá hiện tại đã giảm gần 50%.