Công ty sản xuất bao cao su thu hơn 200 tỷ đồng năm vừa qua

Năm 2022, Merufa - doanh nghiệp sản xuất bao cao su duy nhất niêm yết - ghi nhận kết quả kinh doanh kém khả quan cả về doanh thu lẫn lợi nhuận so với mức đỉnh lịch sử năm 2021.

Tại thị trường Việt Nam, phần lớn sản phẩm bao cao su đều do các thương hiệu nước ngoài phân phối. Trong đó, 2 thương hiệu đang chiếm ưu thế trên thị trường là Sagami và Durex đến từ Nhật Bản và Anh. Hiện, chỉ có một doanh nghiệp Việt tham gia thị trường sản xuất và cung ứng sản phẩm này là Công ty CP Merufa (MRF).

Ngoài ra, đây cũng là đơn vị sản xuất các sản phẩm cao su y tế khác như găng phẫu thuật, các loại nút chai kháng sinh, chai truyền dịch, một số loại ống thông và ống Penrose…

Năm 2022, Merufa ghi nhận kết quả kinh doanh kém khả quan cả về doanh thu lẫn lợi nhuận so với năm 2021. Cụ thể, trong năm vừa qua, nhà sản xuất này chỉ ghi nhận hơn 203,5 tỷ đồng doanh thu, giảm 29% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế theo đó giảm gần một nửa so với cùng kỳ, đạt 16,1 tỷ đồng .

Trong năm 2021 trước đó, doanh nghiệp sản xuất bao cao su này đã đạt mức doanh thu cao nhất trong lịch sử lên đến 285 tỷ đồng , lợi nhuận trước thuế đạt 30 tỷ đồng .

Theo lý giải của doanh nghiệp, nguyên nhân chính ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh năm 2022 đến từ các sản phẩm găng tay cao su. Trong đó, quý II/2022, thị trường cung cấp găng tay vẫn lớn hơn nhu cầu, giá cả các sản phẩm của công ty biến động giảm mạnh nhưng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất (mủ latex nguyên liệu, chất đốt, bao bì...), chi phí vận chuyển tăng cao, cạnh tranh khốc liệt tạo ra những khó khăn cho công ty trong giai đoạn bình thường mới sau dịch Covid-19.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA MERUFA NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

Nhãn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Doanh thu thuần tỷ đồng 77 98 108 198 285 203.5 Lợi nhuận trước thuế

-4 3 8 15 30 16.1

Hiện tại, Merufa có 5 cổ đông lớn là Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam (Vinamed) là tổ chức đại diện vốn Nhà nước nắm giữ 16,16% cổ phần; Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thiên Hải nắm giữ 14,9%; Công ty CP Dịch vụ Văn hóa Việt nắm 5,07% và 2 cổ đông cá nhân là bà Trần Nguyễn Thanh Mai nắm 10,62%; ông Lâm Quốc Trung nắm 6,59%.

Merufa tiền thân là Xí nghiệp Cao su Y tế (thuộc Bộ Y tế), được xây dựng với sự hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và quỹ Dân số Liên Hợp Quốc năm 1987. Đây cũng là doanh nghiệp Việt duy nhất sản xuất bao cao su cung ứng ra thị trường trong nước từ những năm đầu tiên với thương hiệu Happy.

Doanh nghiệp này chính thức đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM cuối năm 2017 với giá tham chiếu 18.600 đồng/cổ phiếu. Hiện, cổ phiếu MRF đang giao dịch ở mức là 30.500 đồng và đã nhiều phiên liên tiếp không có thanh khoản.

Tại thời điểm ngày 31/12/2021, tổng tài sản của Merufa đạt gần 165 tỷ đồng , trong đó chủ yếu là tài sản ngắn hạn. Trong khi nợ phải trả của doanh nghiệp chỉ là hơn 70 tỷ đồng .