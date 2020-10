Công ty quản lý nhà máy lọc dầu Dung Quất thoát lỗ

Lọc hóa dầu Bình Sơn - công ty vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất - đạt lợi nhuận 163 tỷ đồng trong quý III dù nhà máy phải dừng hoạt động hơn 1,5 tháng để bảo dưỡng.

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) có lợi nhuận trở lại trong quý III sau nửa đầu năm thua lỗ. BSR là thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), được giao trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi), nơi cung ứng khoảng 30% nhu cầu năng lượng cả nước.

Ba tháng gần nhất, BSR đạt doanh thu 9.097 tỷ đồng , giảm 60% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của BSR đạt 282 tỷ đồng với tỷ suất 3,1%. Nhờ khoản doanh thu tài chính tới 133 tỷ và công tác tăng cường tối ưu hóa, tiết giảm đáng kể chi phí sản xuất, BSR đạt lợi nhuận sau thuế 163 tỷ đồng .

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Ảnh: Quang Ngọc.

Trong quý III, giá dầu thô Brent tăng từ mức 40,1 USD /thùng bình quân tháng 6 lên 44,8 USD /thùng bình quân tháng 8 giúp tình hình sản xuất kinh doanh của BSR cải thiện.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo BSR cho biết do nhà máy lọc dầu Dung Quất phải dừng hoạt động từ ngày 12/8 đến ngày 1/10 để tiến hành bảo dưỡng tổng thể lần 4 nên lợi nhuận vẫn thấp hơn 72% so với cùng kỳ năm trước dù tăng trưởng so với quý II.

Dù có lợi nhuận trở lại nhưng khoản lãi của BSR chưa thấm vào đâu so với mức lỗ nặng hơn 4.200 tỷ sau hai quý đầu tiên của 2020. Lũy kế 9 tháng đầu năm, BSR lỗ 4.095 tỷ đồng . Cùng kỳ 2019, công ty có lãi 1.251 tỷ.

Lọc hóa dầu Bình Sơn có lãi trở lại Lợi nhuận hàng quý của BSR từ năm 2019 Nhãn I/2019 II III IV I/2020 II III Lợi nhuận sau thuế column tỷ đồng 598 299 589 1507 -2348 -1898 163

Trước tình hình khó khăn năm nay, đại hội cổ đông thường niên của BSR cuối tháng 6 quyết định không chia cổ tức năm 2019 để giữ lại lượng tiền mặt dự trữ thanh khoản cho hoạt động kinh doanh. Đến cuối tháng 9, lượng tiền mặt của BSR là 8.530 tỷ đồng , tăng nhẹ so với hồi đầu năm chủ yếu do giảm lượng hàng tồn kho, giảm các khoản phải thu.