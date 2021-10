Công ty quản lý bị tố thiếu tôn trọng Lisa

Người hâm mộ đòi tẩy chay YG Entertainment vì công ty không cho phép Lisa tham gia sự kiện của thương hiệu trang sức mà cô làm đại diện.

Theo South China Morning Post, Lisa được coi là nữ thần tượng K-pop nổi tiếng nhất hiện nay khi có lượt người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội. Đĩa đơn solo Lalisa phát hành gần đây cũng giúp Lisa xô đổ nhiều kỷ lục.

Mặc dù vậy, người hâm mộ cho rằng công ty quản lý YG Entertainment thiếu tôn trọng giọng ca 24 tuổi. Nhiều ý kiến cáo buộc YG không bảo vệ nữ ca sĩ trước nạn phân biệt chủng tộc, đe dọa cái chết và thậm chí là vụ lừa đảo trị giá 1 tỷ won (khoảng 833.000 USD ).

Từ ngày 5/10, trên các nền tảng mạng xã hội, hashtag #YGLetLisaDoHerWork (Tạm dịch: YG hãy để Lisa làm việc của cô ấy) đã lọt top một trending sau khi nữ thần tượng được cho là tiếp tục bị công ty đối xử bất công.

Không thể tham gia các sự kiện quan trọng

Jean-Christophe Babin - CEO thương hiệu trang sức Bulgari - đưa ra thông báo đại sứ toàn cầu của họ là Lisa đã không được YG Entertainment cho phép tham dự show diễn ra mắt bộ sưu tập Xuân - Hè 2022 của hãng.

"Lisa đang ở Paris nhưng không may do dịch Covid-19 nên công ty không muốn cô ấy đến sự kiện. Đó cũng là lý do chúng tôi không thể thực hiện bộ ảnh của Lisa chụp cùng diễn viên Zendaya, người mẫu Lily Aldridge và người mẫu Vittoria Ceretti", Jean-Christophe Babin nói và cho biết sự kiện quan trọng của Bulgari ở Milan cũng vắng mặt Lisa.

Lisa xuất hiện ở sân bay Incheon để lên đường sang Pháp. Ảnh: @jc.babin.

Theo South China Morning Post, đây là cú sốc với những người hâm mộ ca sĩ gốc Thái. Càng đáng buồn hơn khi 3 thành viên còn lại của BlackPink là Jisoo, Jennie và Rosé đều đã tham dự các buổi trình diễn thời trang của những mà mốt Pháp mà họ làm đại diện thương hiệu.

Ba thành viên khác đã đi du lịch đến Paris từ tháng 9, trong khi Lisa xuất ngoại vào ngày 4/10 sau quá trình quảng bá album mới ở Hàn Quốc. Người hâm mộ trông chờ hình ảnh Lisa bước lên thảm đỏ tuần lễ thời trang, song điều đó đã không xảy ra.

Trước đó, vào tháng 6, paparazzi đã nhìn thấy Jennie và Rosé xuất hiện ở thành phố Los Angeles. Sau đó, YG Entertainment mới xác nhận hai thành viên BlackPink đang ở Mỹ tham gia các hoạt động âm nhạc mới.

Công ty cho biết Jisoo không góp mặt vì bận quay phim truyền hình Snowdrop, tuy nhiên không đưa ra lời giải thích nào về sự thiếu vắng thành viên Lisa.

Khán giả chỉ trích YG Entertainment

Đầu năm nay, ban tổ chức giải thưởng thời trang Andam thông báo Lisa sẽ ngồi ghế giám khảo cùng Kerby Jean-Raymond và Phoebe Philo ở Paris, trực tiếp chấm điểm và chọn người thắng cuộc.

Trả lời phỏng vấn WWD, Lisa chia sẻ rằng cô "rất vui và vinh dự khi được là một phần của giải Andam". Với bước tiến này, Lisa cũng trở thành thần tượng K-pop hiếm hoi góp mặt trong mùa giải thời trang danh giá.

Tuy nhiên, đến ngày diễn ra giải Andam, Lisa bất ngờ mất hút. Ngày 1/7, cộng đồng fan Lisa đã truy cập vào tài khoản Instagram chính thức của Andam để theo dõi thần tượng trên livestream, nhưng họ không khỏi thất vọng vì không thấy cô.

Lisa có tên trong danh sách giám khảo Andam Fashion Award 2021 nhưng cuối cùng cô đã không góp mặt. Ảnh: South China Morning Post.

Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Jennie và Rosé được phát hiện ở Los Angeles, khiến người hâm mộ một lần nữa đặt câu hỏi: "Tại sao Jennie và Rosé được đi công tác, còn Lisa thì không?".

Từ những sự việc trên, khán giả đã kêu gọi Lisa rời YG Entertainment và bắt đầu sự nghiệp solo. Nhiều người tuyên bố tẩy chay công ty và sẽ ngừng ủng hộ bất kỳ dự án nào của BlackPink, trừ khi Lisa được xuất hiện nhiều hơn.

Ngoài #YGLetLisaDoHerWork có 3,4 triệu bài viết, Twitter cũng thịnh hành hashtag #JusticeForLisa với hơn 1,7 triệu người đăng đàn bức xúc thay cho nữ ca sĩ.

Hiện tại, phía YG Entertainment vẫn chưa lên tiếng về nghi vấn đối xử bất công với nữ thần tượng 24 tuổi.