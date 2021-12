Công ty quản lý bị phản đối vì bỏ mặc Song Hye Kyo

Khán giả cho rằng công ty quản lý chưa làm tròn trách nhiệm với Song Hye Kyo khi để nữ diễn viên chịu đựng sự tấn công ác ý trên mạng xã hội.

Ngày 1/12, Chosun Ilbo đưa tin người hâm mộ Song Hye Kyo bày tỏ sự bất mãn với công ty quản lý của nữ diễn viên. Fan của ngôi sao Hậu duệ mặt trời hiện tổ chức chiến dịch phản đối trên mạng, biểu tình bằng xe tải trên đường, viết thư chỉ trích United Artists Agency (UAA).

Theo Chosun Ilbo, nguyên nhân xuất phát từ việc Song Hye Kyo không nhận được sự bảo vệ, hỗ trợ pháp lý từ công ty chủ quản khi bị công kích trên mạng xã hội. Thời gian qua, sự trở lại ngành giải trí của nữ diễn viên không được chào đón. Một bộ phận công chúng vẫn còn ác cảm với cô vì ồn ào tình ái, trốn thuế trước đây.

Người hâm mộ chỉ trích thái độ thờ ơ của công ty quản lý United Artists Agency với Song Hye Kyo. Ảnh: Koreaboo.

Hành động bỏ mặc nghệ sĩ hứng chịu chỉ trích từ dư luận của United Artists Agency khiến fan Song Hye Kyo không hài lòng. Họ cho rằng việc này không những gây ảnh hưởng danh tiếng, mà còn làm tổn hại tinh thần của nữ diễn viên khi luôn phải đối mặt với những cuộc tấn công ác ý trên Internet. Hiện, công ty quản lý của Song Hye Kyo chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc trên.

Song Hye Kyo vừa trở lại màn ảnh nhỏ với tác phẩm Now, We Are Breaking Up sau thời gian dài vắng bóng vì biến cố hôn nhân. Trong phim, cô vào vai Ha Young Eun, trưởng phòng thời trang của một thương hiệu.

Tuy nhiên, Now, We Are Breaking Up không thành công như mong đợi. Tác phẩm bị đánh giá thấp về nội dung. Diễn xuất của Song Hye Kyo bị chê nhạt nhòa, không có sự khác biệt so với trước đây.