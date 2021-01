Công ty quản lý 21 sân bay lãi hơn 1.700 tỷ đồng bất chấp dịch bệnh

Trong một năm toàn ngành hàng không Việt Nam gặp khó vì dịch Covid-19, ACV vẫn ghi nhận lợi nhuận đạt 1.712 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi của công ty giảm mạnh so với năm 2019.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 vừa được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) công bố, đơn vị vận hành 21 trong tổng số 22 sân bay ở Việt Nam trải qua một năm kinh doanh nhiều khó khăn vì dịch Covid-19.

Cụ thể, ACV ghi nhận doanh thu thuần trong năm 2020 đạt 1.701 tỷ đồng , giảm 65% so với cùng kỳ 2019. Doanh thu tài chính của doanh nghiệp trong quý IV sụt 42% so với cùng kỳ, còn 537 tỷ đồng do không còn lãi chênh lệch tỷ giá. Cả năm 2020, ACV ghi nhận doanh thu tài chính ở mức 2.220 tỷ đồng , tăng 16% so với cùng kỳ.

Trong năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần ở mức 7.784 tỷ đồng , giảm mạnh so với mức 18.329 tỷ đồng năm 2019. Lợi nhuận sau thuế của ACV năm 2020 ở mức 1.712 tỷ đồng , giảm mạnh so với mức 8.214 tỷ đồng cùng kỳ.

ACV có năm kinh doanh khó khăn vì Covid-19 Các chỉ tiêu kinh doanh của ACV lũy kế 2020 và 2019 Nhãn 2019 2020 Doanh thu thuần column

18329 7784 Doanh thu tài chính column

1920 2220 Lợi nhuận sau thuế column

1712 8214

Tiền mặt mà doanh nghiệp nắm giữ tính đến cuối quý IV/2020 ở mức 33.684 tỷ đồng , tăng 2.400 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Theo VNDirect, toàn bộ khoản tiền mặt tích lũy này của ACV sẽ được tiêu hết để đầu tư vào dự án sân bay quốc tế Long Thành. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp cũng ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 24%, đạt 1.075 tỷ đồng , chủ yếu do giá trị gia tăng tại dự án xây dựng siêu sân bay Long Thành ( 502 tỷ đồng ) và xây dựng nhà ga hành khách T2 sân bay Nội Bài ( 124 tỷ đồng ).

Trước đó Thủ tướng đã giao ACV quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không tại 22 cảng hàng không do Nhà nước đầu tư.

Doanh nghiệp sẽ thực hiện quản lý theo phương thức không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong thời hạn từ ngày ban hành quyết định này đến hết ngày 31/12/2025.

Quyết định của Thủ tướng quy định kinh phí bảo trì, sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do doanh nghiệp được giao chịu trách nhiệm thực hiện theo điểm b khoản 1 Điều 99 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Nguồn thu từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do doanh nghiệp được giao quản lý được sử dụng để chi trả chi phí bảo trì, sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 99 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Điều này đồng nghĩa khó khăn về cơ chế bảo dưỡng, bảo trì tài sản khu bay của ACV sẽ được tháo gỡ, cho phép doanh nghiệp tự bỏ kinh phí để sửa chữa đường cất hạ cánh và các tài sản khác trong khu bay.