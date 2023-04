Công ty ông Đặng Thành Tâm dồn lực tất toán trái phiếu

Kinh Bắc hiện chỉ còn một lô trái phiếu phát hành ra công chúng 1.500 tỷ đồng và công ty tự tin đã chuẩn bị sẵn nguồn vốn để thực hiện thanh toán đúng hạn.

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Mã: KBC) vừa công bố thông tin về việc thanh toán gốc và lãi các trái phiếu doanh nghiệp trong quý I.

Công ty có tổng dư nợ trái phiếu 3.900 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm 2023; trong đó bao gồm 2.400 tỷ đồng trái phiếu phát hành riêng lẻ và 1.500 tỷ đồng là trái phiếu phát hành ra công chúng.

Hội đồng quản trị Kinh Bắc cho biết đã thực hiện chiến lược ưu tiên dùng mọi nguồn lực tài chính để thanh toán đúng hạn và mua lại trước hạn toàn bộ các trái phiếu đang lưu hành.

Đây là hành động để giữ vững niềm tin cho các nhà đầu tư, các đối tác trong bối cảnh thị trường vốn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt thị trường trái phiếu doanh nghiệp bị mất niềm tin với nhà đầu tư.

Ngay trong quý I, Kinh Bắc đã tiến hành các thủ tục trả nợ đúng hạn và mua lại trước hạn các trái phiếu phát hành riêng lẻ có tổng trị giá 2.400 tỷ đồng .

Cụ thể, công ty thuộc quyền chi phối của Chủ tịch HĐQT Đặng Thành Tâm trả nợ đúng hạn trái phiếu KBCH2123001 đáo hạn 22/2/2023 với tổng giá trị 400 tỷ đồng .

Sau đó là đợt mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn KBCH2123004 đáo hạn ngày 11/11/2024 có tổng trị giá 1.000 tỷ đồng . Hoàn tất thanh toán vào ngày 31/3.

Gần nhất, doanh nghiệp khu công nghiệp này mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn KBCH2123002 đáo hạn ngày 3/6/2023 có tổng trị giá 1.000 tỷ đồng . Hoàn tất thanh toán vào ngày 5/4.

Phần còn lại là trái phiếu phát hành ra công chúng có mã KBC121020 đáo hạn ngày 24/6 với tổng trị giá 1.500 tỷ đồng . Kinh Bắc khẳng định đã và đang chuẩn bị sẵn nguồn vốn để thực hiện thanh toán đúng hạn hoặc mua lại trước hạn.

"Tính đến thời điểm hiện tại, công ty hoàn toàn yên tâm về năng lực tài chính đảm bảo khả năng thanh toán nợ, đảm bảo lợi ích cho tất cả các nhà đầu tư, các đối tác và tập trung nguồn lực đầu tư vào các khu công nghiệp lớn mới được phê duyệt cho nhóm công ty", ban lãnh đạo thông tin.

HĐQT Kinh Bắc cũng vừa thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023, chậm nhất trước ngày 30/6. Lý do gia hạn là các nhiệm vụ và kế hoạch quan trọng năm 2023 đã được ĐHĐCĐ bất thường 2022 lần 2 thông qua hồi cuối năm ngoái.

Đại hội bất thường năm ngoái đã thông qua phương án mua lại 100 triệu cổ phiếu, tương ứng 13% số lượng cổ phiếu đang lưu hành để giảm vốn điều lệ. Giá chào mua sẽ theo thị giá tại thời điểm giao dịch nhưng không cao hơn 34.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ đông còn thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023, chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, niêm yết trái phiếu cũng như hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.

Chỉ tiêu doanh thu 9.000 tỷ và lãi sau thuế 4.000 tỷ đồng trong năm 2023, tăng lần lượt 847% và 154% so với năm ngoái. Lưu ý rằng công ty này thường đạt kết quả rất thấp so với con số mục tiêu. Chẳng hạn, kế hoạch 2023 dù tăng trưởng cao vẫn thấp hơn 8% và 11% so với kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022.