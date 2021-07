Công ty Nhật Cường biếu cựu giám đốc sở ở Hà Nội 300 triệu đồng

Sau khi giúp liên danh Công ty Nhật Cường trúng gói thầu trị giá hàng chục tỷ đồng, ông Nguyễn Văn Tứ được Bùi Quang Huy biếu 300 triệu đồng và chai rượu khi chúc Tết.

Bộ Công an vừa đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Tứ (cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội), Nguyễn Tiến Học (cựu phó giám đốc sở), bà Phạm Thị Kim Tuyến (cựu trưởng phòng) và bà Phạm Thị Thu Hường (cựu chánh văn phòng sở này) do liên quan sai phạm khi đấu thầu gói số hóa với Công ty Nhật Cường.

Các bị can Võ Việt Hùng (Giám đốc Công ty Đông Kinh) và Lê Duy Tuấn (giám đốc kinh doanh công ty này) bị cáo buộc là đồng phạm với nhóm ông Tứ. Còn ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch Hà Nội) bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Năm 2016, Sở KH&ĐT Hà Nội mời thầu gói số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp với dự toán kinh phí hơn 42 tỷ đồng . Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) quen biết ông Chung nên đã nhờ cựu Chủ tịch Hà Nội can thiệp trái luật, tạo điều kiện cho doanh nghiệp này trúng thầu.

Sai phạm của ông Chung và các bị can dẫn đến gói thầu trên không đạt hiệu quả. Sau khi trúng thầu, Công ty Nhật Cường còn bán lại hợp đồng cho Công ty Đông Kinh, qua đó hưởng lợi bất chính gần 20 tỷ đồng .

Ông Nguyễn Văn Tứ và bà Phạm Thị Thu Hường. Ảnh: Bộ Công an.

Cơ quan điều tra cho rằng ông Nguyễn Văn Tứ thực hiện chỉ đạo của ông Chung, cho dừng thầu gói thầu số hóa năm 2016 trái quy định. Ông Tứ biết kết quả thí điểm của Công ty Nhật Cường không đạt yêu cầu nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới bổ sung hồ sơ, tạo điều kiện cho liên danh Nhật Cường - Đông Kinh trúng thầu. Hành vi của ông Tứ gây thiệt hại hơn 18 tỷ đồng .

Dịp Tết năm 2017, Bùi Quang Huy đến phòng làm việc thăm ông Tứ và biếu cựu Giám đốc Sở KH&ĐT chai rượu ngoại cùng 300 triệu đồng. Hiện, bị can đã nộp lại cho cơ quan điều tra giải quyết theo quy định.

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Tiến Học là cấp dưới của ông Tứ, thực hiện chỉ đạo của giám đốc sở cho dừng gói thầu số hóa năm 2016 trái luật. Việc sửa hồ sơ để giúp Công ty Nhật Cường trúng thầu của ông Học bị cho là trái với thông tư của Bộ KH&ĐT, gây thiệt hại hơn 18 tỷ đồng .

Ngoài ra, ông Học khai dịp Tết 2017, bị can Lê Duy Tuấn đến phòng làm việc của ông và biếu 100 triệu đồng. Quá trình điều tra, cựu phó giám đốc sở đã nộp lại số tiền này cho cơ quan tố tụng để khắc phục hậu quả.

Hai bị can Phạm Thị Kim Tuyến và Phạm Thị Thu Hường bị cáo buộc thực hiện chỉ đạo của ông Chung và các lãnh đạo Sở KH&ĐT, cập nhật, sửa hồ sơ theo gợi ý của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho liên danh Nhật Cường - Đông Kinh trúng thầu.

Dịp Tết 2018, bà Tuyến được Lê Duy Tuấn biếu 30 triệu. Bà Hường đã nhận 5 chậu hoa lan có tổng trị giá khoảng 25 triệu từ bị can Tuấn để làm quà biếu cho lãnh đạo sở. Tuấn còn khai đã tặng cho bà Tuyến một máy lau nhà trị giá gần 10 triệu đồng, chúc Tết bà Hường một chai rượu.

Các bị can Nguyễn Tiến Học (trái), Phạm Thị Kim Tuyến và Lê Duy Tuấn. Ảnh: Bộ Công an.

Cơ quan điều tra đánh giá các bị can Nguyễn Văn Tứ, Nguyễn Tiến Học, Phạm Thị Kim Tuyến và Phạm Thị Thu Hường thực hiện hành vi theo chỉ đạo của cấp trên. Nếu không có chỉ đạo của ông Chung, gói thầu số hóa năm 2016 vẫn được đấu thầu theo quy định, không xảy ra các sai phạm trên.

Quá trình tố tụng, các bị can Tứ và Học hợp tác tích cực, chủ động khai báo và nộp lại số tiền thu lợi bất chính giúp cơ quan điều tra sớm làm rõ vụ án. Hai bị can này còn có tuổi cao, bị bệnh tim mạch và huyết áp.

Các bị can Tuyến và Hường chưa nộp lại số tiền bất chính nhưng đã cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan vụ án giúp cơ quan điều tra nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ. Do đó, Bộ Công an đề nghị cơ quan truy tố, xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ đối với 4 bị can.