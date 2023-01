Công ty nào vừa thông báo sa thải 18.000 nhân viên?

5. Thành phố nào ở Mỹ cấm học sinh sử dụng AI trong trường học? Los Angeles

New York

San Francisco

San Diego Ngày 3/1, Sở Giáo dục thành phố New York (Mỹ) tuyên bố sẽ cấm học sinh truy cập chatbot ChatGPT trên các thiết bị và hệ thống mạng của trường học vì những ảnh hưởng tiêu cực lên quá trình học tập của học sinh và lo ngại xoay quanh độ an toàn và chính xác của thông tin. Đại diện sở giáo dục cho biết học sinh và giáo viên vẫn có thể sử dụng công cụ này trên các thiết bị hoặc kết nối mạng bên ngoài trường học. Họ cũng có thể yêu cầu truy cập vào ChatGPT nếu có nhu cầu nghiên cứu về công nghệ đằng sau chatbot. Ảnh: iStock.