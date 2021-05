Công ty may trả cổ tức gấp 20 lần giá cổ phiếu

Công ty May Xuất khẩu Phan Thiết trả cổ tức 2.000 đồng/cổ phiếu trong khi thị giá trên sàn UPCoM chỉ 100 đồng.

Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết (mã chứng khoán PTG), thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 20/5 để tạm ứng cổ tức đợt một năm 2021. Thời gian thực hiện việc chi cổ tức vào ngày 4/6 với số tiền 2.000 đồng/cổ phiếu.

Với 4,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền PTG chi ra để trả cổ tức lần này gần 10 tỷ đồng . Năm ngoái, công ty này lãi sau thuế 43 tỷ đồng .

PTG trả cổ tức 2.000 đồng cho mỗi cổ phiếu trong khi thị giá trên sàn UPCoM chỉ là 100 đồng. Như vậy, số tiền cổ tức mà cổ đông PTG nhận được gấp 20 lần giá trị cổ phiếu đang sở hữu.

PTG đặt kế hoạch lợi nhuận đi lùi Kết quả kinh doanh 5 năm gần nhất của May Phan Thiết Nhãn 2017 2018 2019 2020 2021F Doanh thu thuần column tỷ đồng 306 369 419 397 434 Lợi nhuận sau thuế column

29 70 21 43 37

Công ty May Xuất khẩu Phan Thiết được thành lập vào năm 2002 và niêm yết trên sàn UPCoM vào năm 2010. Cổ phiếu PTG không có thanh khoản khi khối lượng giao dịch bằng 0 trong một năm gần nhất.

Trong cơ cấu cổ đông của May Phan Thiết, Chủ tịch HĐQT công ty Huỳnh Văn Nghi là người có tỷ lệ sở hữu lớn nhất với 13,7% cổ phần. Ngoài ra, vợ và con ông Nghi cũng giữ 16,5% cổ phần doanh nghiệp. Theo đó, số tiền gia đình ông chủ May Phan Thiết nhận được trong đợt chia cổ tức lần này là 3 tỷ đồng .