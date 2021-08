Công ty giao thịt bốc mùi cho người dân ở Đà Nẵng

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng đã yêu cầu Công ty TNHH Hai Thuyên tạm dừng việc cung ứng thực phẩm đến các phường để rà soát và khắc phục bất cập.

Sáng 24/8, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng thông tin về việc người dân phản ánh chất lượng thịt heo do Công ty TNHH Hai Thuyên cung cấp không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Hôm 23/8, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng đã làm việc với UBND phường Hòa Khê, quận Thanh Khê để xác minh việc người dân phản ánh nhận được combo chứa thịt hôi thối, không sử dụng được.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Huệ, Phó chủ tịch UBND phường Hòa Khê, xác nhận có vụ việc như trên. UBND phường nhận combo thực phẩm trong đó có thịt heo của Công ty Hai Thuyên cung cấp chiều 21/8. Đến 19h cùng ngày, người dân nhận thịt thì phát hiện bị hư hỏng, bốc mùi hôi...

Ngay sau đó, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng đến kiểm tra kho hàng tại Công ty Hai Thuyên. Tại thời điểm kiểm tra, công ty đã bán hết số thịt đã nhập về.

Người dân nhận được thịt bốc mùi nên phản ánh với cơ quan chức năng. Ảnh: Người dân cung cấp.

Giải trình với các đơn vị chức năng, lãnh đạo Công ty TNHH Hai Thuyên cho biết doanh nghiệp mới được TP Đà Nẵng cho phép cung ứng thực phẩm vào ngày 16/8. Do các lò giết mổ ở Đà Nẵng đang tạm dừng hoạt động nên đơn vị mua thịt từ các lò giết mổ ở Quảng Nam.

Khi thịt về đến Đà Nẵng, công ty ưu tiên phân phối cho các siêu thị, bếp ăn tập thể, khu cách ly, doanh trại bộ đội. Số thịt còn lại sẽ phân bổ cho các các tổ dân phố theo đơn đặt hàng của phường.

Ngày 21/8, đơn đặt hàng của các phường tăng đột biến nên việc phân chia sản phẩm tại Công ty TNHH Hai Thuyên bị chậm. Đơn hàng cuối cùng tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê được giao vào lúc 16h cùng ngày. Theo lãnh đạo công ty, điều này có thể dẫn đến việc thay đổi chất lượng của sản phẩm.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng đã yêu cầu Công ty Hai Thuyên tạm dừng việc cung ứng thực phẩm đến các phường để rà soát và khắc phục các bất cập.