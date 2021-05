Công ty do Jessica Alba sáng lập được định giá 2 tỷ USD

Công ty của cô chuyên cung cấp các mặt hàng dành cho em bé và mỹ phẩm hữu cơ.

Theo Financial Times, The Honest Company do Jessica Alba sáng lập và điều hành đã được định giá khoảng 2 tỷ USD . Thời gian qua, nữ diễn viên kín lịch với các cuộc họp cùng nhà đầu tư, chạy chiến dịch quảng cáo cho công ty.

The Honest Company ra đời năm 2011 sau khi Jessica Alba sinh con đầu lòng. Thời điểm ấy, nữ diễn viên tìm đến các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên để chăm sóc con. Cô thành lập công ty chuyên về mặt hàng dành riêng cho em bé và thân thiện với môi trường.

Jessica Alba không còn mặn mà với diễn xuất ở tuổi 40.



Doanh số bán hàng của công ty tăng nhanh chóng qua từng năm. Đến năm 2015, The Honest Company đối mặt với vụ kiện với cáo buộc rằng các sản phẩm có thành phần tổng hợp, chứa chất độc hại dù được dán nhãn hữu cơ.

Đối mặt với những khó khăn, Jessica Alba chứng tỏ bản lĩnh của mình. Cô nhanh chóng tìm ra hướng khắc phục và lấy lại danh tiếng cho công ty. Thời gian sau đó, cô mở rộng sang lĩnh vực làm đẹp và tiếp tục đứng vững ở thị trường Mỹ. Cho đến năm 2017, Fortune cho biết công ty do Jessica Alba sáng lập được định giá đến 1 tỷ USD .

Năm 2019, doanh thu của công ty đạt 236 triệu USD và tăng lên 300 triệu USD chỉ trong một năm.

Trong cuộc phỏng vấn trên một talk show gần đây, nữ diễn viên tâm sự: “Tôi thành lập công ty với mong muốn người tiêu dùng cảm thấy tin tưởng vào sản phẩm mà họ lựa chọn. Ngoài ra, các sản phẩm của công ty phải thân thiện với môi trường và tốt nhất cho khách hàng”.

Jessica Alba là diễn viên nổi tiếng của Hollywood. Cô được khán giả yêu mến qua các bộ phim Sin City, Honey, Bộ tứ siêu đẳng (Fantastic Four)...

Ở tuổi 40, Jessica Alba không còn mặn mà với nghiệp diễn xuất. Cô dành thời gian kinh doanh và chăm sóc gia đình. Nữ diễn viên chỉ đồng ý đóng phim nếu không phải xa chồng con quá lâu. Cô kết hôn năm 2008 và có ba con lần lượt là Honor Marie (13 tuổi), Haven Garner (10 tuổi) và con trai Hayes Alba (3 tuổi).