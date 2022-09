Công ty đào Ethereum lớn nhất thế giới ngắt máy chủ

Sau sự kiện hợp nhất The Merge, toàn bộ máy chủ của các pool đào Ethereum trước đây sẽ ngừng hoạt động trong vòng 24 giờ.

Ethermine, nhà cung cấp dịch vụ đào Ethereum lớn nhất thế giới, sẽ ngắt kết nối máy chủ sau khi đợt nâng cấp phần mềm mang tính lịch sử của nền tảng xương sống cho hàng nghìn dự án tiền số và blockchain hoàn thành.

Đếm ngược thời điểm ngắt máy chủ

Thông tin này được công bố ngay khi sự kiện hợp nhất mạng blockchain The Merge diễn ra thành công hôm 15/9. Đây là ngày lịch sử được cả giới tiền mã hóa chờ đón, khi chuyển đổi quy trình xác thực Ethereum từ bằng chứng công việc (Proof of Work - PoW) sang phương thức bằng chứng cổ phần (Proof of Stake - PoS).

Theo Bloomberg, việc Ethermine ngắt máy chủ đồng nghĩa các thợ đào sẽ không thể đào thêm Ethereum trên mạng lưới trong vòng 24 giờ tới, đồng thời card đồ họa dùng để xác thực dữ liệu giao dịch trước đây sẽ bị thay thế. Cơ chế mới sẽ giúp mạng blockchain này có độ bảo mật cao hơn và chỉ thực hiện quy trình xác thực bằng lượng ETH nắm giữ, không cần phải tính toán để "đào" như trước kia.

Đợt nâng cấp lịch sử The Merge đã diễn ra thành công vào ngày 15/9. Ảnh: Getty Images.

“Do chuyển đổi cơ chế, pool đào Ethereum của Ethermine sẽ chuyển sang chế độ chỉ cho phép rút tiền vì PoW đã ngừng hoạt động”, Ethermine chia sẻ trên Twitter chính thức hôm 14/9.

Trên website còn có một bảng đồng hồ đếm ngược và người dùng chỉ được phép đào Ethereum cho đến đồng hồ này chạy về 0. “Khi đó, toàn bộ máy chủ Ethermine sẽ ngừng hoạt động. Người dùng sẽ không thể kết nối thợ đào với pool đào của Ethermine như bình thường”, công ty cho biết.

Theo Bloomberg, dự kiến vài ngày sau khi The Merge hoàn tất, Ethermine sẽ trả lại tiền với những thợ đào vẫn còn số dư trong tài khoản. Hồi tháng 8, công ty này cũng mở staking pool cho Ethereum, là nơi người dùng chứa tài sản và nhận phần thưởng của mình.

Nghề đào tiền mã hóa đã trở thành một lĩnh vực trị giá hàng tỷ USD. Công việc này đòi hỏi các thợ đào phải chạy đua phần cứng để giải các câu đố toán học và nhận phần thưởng bằng token.

Những pool đào như Ethermine sẽ là bên tập hợp các thợ đào này lại nhằm đạt được phần thưởng lớn hơn, sau đó chia đều cho mỗi người. Bù lại, các dịch vụ này thường yêu cầu người dùng phải trả phí cho họ.

Theo Bloomberg, sau khi sự kiện hợp nhất The Merge diễn ra, hơn 1 triệu người sở hữu các thiết bị đào coin trị giá hơn 10 tỷ USD sẽ rút điện, bán bớt card đồ họa dùng để đào Ethereum trước đây.

Bước ngoặt của Ethereum

Là đợt nâng cấp phần mềm lớn nhất của mạng lưới blockchain Ethereum, The Merge đã bị trì hoãn hơn 8 năm qua. Nhưng sự thành công mới đây của sự kiện hợp nhất đã đánh dấu một bước ngoặt mới trong giới tiền mã hóa.

Lượng điện tiêu thụ từ đào Ethereum tương đương với cả một quốc gia. Ảnh: Independent.

Mạng Ethereum mới hứa hẹn sẽ giảm tới 99,9% lượng năng lượng tiêu thụ năng lượng, hạn chế phát thải khí CO2, do đó giúp giải quyết các chỉ trích rằng tiền số đang gây hại lớn cho môi trường. Trên thực tế, ngay sau khi The Merge hoàn tất, lượng tiêu thụ điện trên toàn thế giới đã giảm 0,2%, Independent cho biết.

Trước đó, mạng lưới cũ với quy trình xác thực PoW giống với Bitcoin tiêu tốn gần 112 tỷ kWh/năm vì hệ thống yêu cầu năng lượng máy tính rất lớn để bảo vệ các giao dịch và tạo lập các đơn vị tiền số mới.

Lượng điện này tương đương với mức tiêu thụ của một quốc gia có kích thước bằng Netherland. Nhưng sau khi hợp nhất mạng lưới, số năng lượng bị tiêu tốn giảm chỉ còn 0,01 tỷ kWh/năm.

“The Merge sẽ giúp giảm lượng điện tiêu thụ trên toàn thế giới xuống 0,2%”, Justin Drake, nhà nghiên cứu tại Ethereum Foundation, khẳng định. Bên cạnh đó, Vijay Ayyar, Phó chủ tịch mảng hợp tác phát triển của sàn giao dịch Luno cho rằng bước chuyển sang mô hình PoS sẽ giúp Ethereum mở đường cho một thị trường tiền mã hóa hoạt động hiệu quả và dễ dàng phát triển quy mô trong thời gian dài hơn.

Với mạng lưới thân thiện với môi trường, The Merge sẽ giúp thay đổi cái nhìn xấu trước đây của các nhà đầu tư về tiền số. “Việc Ethereum thành công với quy trình PoS mới cũng là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy công nghệ này hoạt động bình thường và sẽ mở đường cho các mạng lưới PoS khác phát triển”, chuyên gia nhận định.