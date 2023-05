Công ty cung cấp xe cấp cứu bị phạt 160 triệu vì khám bệnh chui

Đây là một trong 7 cơ sở, cá nhân vi phạm công tác khám chữa bệnh bị Sở Y tế TP.HCM xử phạt hành chính từ 26/4 đến 5/5.

Qua thanh tra, Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở này không chỉ kinh doanh dịch vụ cấp cứu mà còn kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh chui. Ảnh minh họa: Ngọc Tân.

Công ty TNHH Vận chuyển Cấp cứu 115 Huỳnh Quốc, có trụ sở tại số 1287, đường Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8, chuyên kinh doanh dịch vụ vận chuyển cấp cứu người bệnh, bị phạt 160 triệu đồng do cung cấp và quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép.

Bên cạnh phải tháo dỡ, xóa quảng cáo, cơ sở bị buộc đình chỉ hoạt động trong vòng 18 tháng.

Cũng phải đình chỉ hoạt động trong vòng 18 tháng, Công ty TNHH Grand Korea, có địa chỉ tại số 2, đường Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 10, bị Sở Y Tế TP.HCM phạt 90 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không có giấy phép.

Đều bị phạt 61 triệu đồng và phải tháo dỡ quảng cáo chưa kiểm duyệt là Công ty TNHH Phòng khám Thẩm mỹ Bác sỹ Cương, có trụ sở tại số 39, đường Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1, và Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư 3T, có phòng khám tại I1.TM.01-2, khu thương mại khối Iris (I), khu phức hợp Hado Centrosa, số 200, đường 3/2, phường 12, quận 10.

Trong đó, Công ty TNHH Phòng khám Thẩm mỹ Bác sĩ Cương phạm lỗi hoạt động với biển hiệu không đủ thông tin; không đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh đối với người hành nghề; ghi tên khoa, phòng trong cơ sở khám bệnh không đúng hồ sơ; quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh chưa qua kiểm duyệt.

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư 3T lại phạm lỗi không niêm yết giá dịch vụ khám, chữa bệnh; đổi người hành nghề không báo cáo cơ quan chức năng; không lập sổ khám, chữa bệnh; quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh chưa qua kiểm duyệt.

Sở Y tế cũng phạt bác sĩ nắn chỉnh xương khớp Mernissi Kevin Najib 35,82 triệu do không có chứng chỉ hành nghề. Bác sĩ này cũng buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp 820.000 đồng.

Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Hy Vọng, có địa chỉ tại số 1031B Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, bị phạt 8 triệu đồng do không đăng ký hành nghề đối với người hành nghề khám chữa bệnh.

Tại số 251A, đường Lương Định Của, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Quốc tế An Phú bị phạt 8,7 triệu do người hành nghề vi phạm 2 lỗi gồm không đăng ký hành nghề và không đeo biển tên.