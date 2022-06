Công ty chủ quản của BTS lao đao

Cổ phiếu của Hybe Co., đã giảm 25% chỉ trong một ngày vào tuần trước sau tuyên bố của BTS.

Đó được cho là một ngày kỷ niệm đối với nhóm nhạc pop Hàn Quốc gồm bảy thành viên BTS và đông đảo người hâm mộ trên toàn cầu. Chỉ trong vòng 2 tháng, họ đã biểu diễn cho hơn 200.000 người ở Las Vegas, đến thăm Nhà Trắng và phát hành album "Proof".

Trong hơn nửa giờ, các ngôi sao nhạc pop đã ăn, uống, đùa giỡn và hồi tưởng xung quanh một chiếc bàn được đóng khung bởi hàng chục quả bóng bay màu tím. Sau khi bị trêu chọc về việc trông buồn ngủ, J-Hope - người chỉ vài ngày trước đó đã làm nên lịch sử khi được vinh danh là nghệ sỹ tiêu biểu tại lễ hội Lollapalooza ở Chicago, đã đưa ra thông tin chính xác về tương lai của nhóm. Cả 7 người đều sẽ solo.

Các thành viên của ban nhạc pop Hàn Quốc BTS trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng ở Washington. Ảnh: Oliver Contreras/Sipa.

BTS Army, lực lượng người hâm mộ khổng lồ của nhóm, đã coi sự gián đoạn này là sự kết thúc của một kỷ nguyên. Và cùng với nó, vận may của Bang Si-Hyuk, tỷ phú người Hàn Quốc đứng sau nhóm nhạc nam làm mưa làm gió trên toàn thế giới cũng đi theo.

Cổ phiếu của Hybe Co., do Bang thành lập, đã giảm 25% chỉ trong một ngày vào tuần trước sau tuyên bố của BTS. Điều này cũng kéo dài đà trượt dài nhiều tháng của công ty và cắt giảm tài sản của Bang, 2,6 tỷ USD kể từ mức đỉnh tháng 11 xuống 1,2 tỷ USD , theo Bloomberg Billionaires Index. Cổ phiếu đạt mức thấp kỷ lục vào thứ tư, mặc dù BTS đã hứa sẽ tái hợp vào một ngày nào đó.

“Hybe là ngôi nhà mà BTS đã xây dựng” Jeff Benjamin, một nhà báo được nhiều người theo dõi về K-Pop cho biết. “Khi có sự thay đổi đối với nghệ sĩ hoặc sản phẩm hàng đầu, mọi người sẽ lo lắng mặc dù nó có thể không khác biệt như vậy”.

Bang Si-hyuk, người sáng lập Hybe Co., trước đây là Big Hit Entertainment Co., đã tạo dáng trong buổi lễ niêm yết của công ty tại Sàn giao dịch Hàn Quốc. Ảnh: SeongJoon Cho/Bloomberg.

Bang, người kiểm soát 31,8% cổ phần của Hybe, thành lập công ty vào năm 2005 sau sự nghiệp của một nhà sản xuất âm nhạc. Trong những năm đầu thành lập, công việc kinh doanh gần như phá sản trước khi có bản hit đầu tiên với nhóm nhạc 8Eight’s “Without a Heart” vào năm 2009. BTS phát hành album đầu tay vào năm 2013.

Lãnh đạo của Hype trở thành tỷ phú sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty vào năm 2020. Khi đó BTS đã hợp tác với Halsey, Nicki Minaj và Steve Aoki, xuất hiện trên "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" và "Saturday Night Live".

Lúc này, người hâm mộ cắm trại nhiều ngày trước buổi hòa nhạc miễn phí tại Công viên Trung tâm của New York cho "Good Morning America." IPO cũng mang lại cho các thành viên ban nhạc, tất cả đều ở độ tuổi 20, số tiền sở hữu trị giá hàng triệu USD.

Sự phụ thuộc của Hybe vào BTS luôn là một mối lo ngại. Công ty đã cố gắng đa dạng hóa, bổ sung thêm các nghệ sĩ mới và bước vào các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Nó đã hợp tác với nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc để bán các mã NFT và mua Ithaca Holdings, một công ty truyền thông Hoa Kỳ đứng sau các ngôi sao như Justin Bieber và Ariana Grande. Mối quan hệ hợp tác năm ngoái đã mang lại cho cả hai nghệ sĩ Hybe số cổ phiếu trị giá hàng triệu USD.

Mặc dù vẫn còn quá sớm để xem những dự án mới này thành công như thế nào, nhưng thời gian gián đoạn của BTS vẫn còn là một cú sốc. SK Securities Co. đã cắt giảm 9% ước tính lợi nhuận hoạt động của Hybe xuống 234,9 tỷ won cho năm 2022 và 24% xuống 273,2 tỷ won cho năm 2023. Nhà phân tích Hyo-ji Nam cho biết dự báo con số này có thể tăng lên khi các dự án cá nhân của các thành viên BTS bắt đầu.

Đại diện của Hybe đã không trả lời yêu cầu bình luận về tình hình kinh doanh.

Ngay cả khi BTS tái hợp, những lo ngại vẫn tồn tại. Tương lai của Hybe sẽ thế nào khi các nghệ sĩ vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự khoảng hai năm vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Cổ phiếu của công ty đã giảm 60% trong năm nay, nhiều hơn nhiều so với các công ty JYP Entertainment Corp., SM Entertainment Co. và YG Entertainment Inc.

Hyunyong Kim, một nhà phân tích tại Hyundai Motor Securities Co., nói về Hybe: “Không phải về việc họ sẽ giảm sự phụ thuộc vào BTS như thế nào. Vấn đề là họ sẽ đối phó với những rủi ro tiềm tàng bắt nguồn từ vấn đề nghĩa vụ quân sự như thế nào”.