Công ty bất động sản ở Bình Dương chiếm đoạt 41 tỷ đồng

Dù chưa được cơ quan chức năng chấp thuận, công ty bất động sản ở Bình Dương lập 4 dự án “ma”, lừa bán cho khách để chiếm đoạt 41 tỷ đồng.

Sau 5 ngày nghị án, TAND tỉnh Bình Dương chiều 10/1 đã tuyên phạt 2 bị cáo là lãnh đạo Công ty địa ốc SP Land (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo gồm Lê Thị Thanh (SN 1986, ngụ thị Bến Cát, tổng giám đốc Công ty địa ốc SP Land) bị HĐXX tuyên phạt mức án 20 năm tù. Bị cáo Châu Lê Minh Vẹn (SN 1987, ngụ Cà Mau, phó tổng giám đốc công ty) bị tuyên phạt 13 năm tù cùng về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Lê Thị Thanh và Châu Lê Minh Vẹn tại tòa.

Theo cáo trạng, dù chưa được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư, 2 bị cáo Thanh, Vẹn vẫn tự lập các dự án “ma” trên đất nông nghiệp với các tên gọi như dự án Khu dân cư An Điền 1, Khu nhà ở An Điền 2 (Bình Dương), Khu dân cư Chơn Thành và Khu dân cư Chơn Thành 2 (Bình Phước), sau đó ký hợp đồng thỏa thuận để chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong 4 dự án này.

Với chiêu thức này, Thanh đã trực tiếp ký hợp đồng với 54 khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 25,6 tỷ đồng , còn Vẹn ký hợp đồng với 33 khách hàng để giúp Lê Thị Thanh chiếm đoạt tổng số tiền gần 12 tỷ đồng . Tổng số tiền các bị cáo đã chiếm đoạt của khách hàng là 41 tỷ đồng .

Biết bị lừa, các nạn nhân đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an. Cuối tháng 1/2021 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thanh và Vẹn để điều tra.