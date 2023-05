Công ty bất động sản nợ gần 1.200 tỷ đồng trái phiếu sắp giải thể

Revital Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bất động sản đang có dư nợ trái phiếu lên đến 1.155 tỷ đồng nhưng vốn chủ sở hữu chỉ còn gần 10 tỷ đồng.

Trong báo cáo thông tin định kỳ về tài chính doanh nghiệp, Công ty CP Đầu tư Revital Việt Nam - hoạt động trong lĩnh vực bất động sản - ghi nhận khoản lỗ sau thuế 190 tỷ đồng , trong khi năm 2021 lỗ 156,5 tỷ đồng .

Đáng chú ý, vốn chủ sở hữu của công ty này chỉ còn ghi nhận 9,4 tỷ đồng , giảm tới 95,3% so với thời điểm cuối năm 2021. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) theo đó tăng mạnh so với năm 2021, từ 77,33% lên 2.054,81%.

Tuy nhiên, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cũng tăng vọt từ 8,13 lần lên 195,71 lần, lên 1.839 tỷ đồng . Dư nợ trái phiếu 1.155 tỷ đồng - bằng thời điểm cuối năm 2021 - gấp 123 lần vốn chủ sở hữu.

Theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đây là dư nợ của lô trái phiếu được phát hành ngày 17/9/2018, kỳ hạn 7 năm, đáo hạn ngày 17/9/2025. Trái phiếu có lãi suất 4%/năm, do Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI) làm tổ chức lưu ký.

Đáng chú ý, thông tin của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy hiện Revital Việt Nam đang làm thủ tục giải thể. Theo HNX, Revital Việt Nam được thành lập năm 2014, có trụ sở chính tại Hà Nội, công ty có vốn điều lệ 650 tỷ đồng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là bà Trần Kim Hạnh.

Còn theo số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng 4, cả nước có gần 16.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 12,3% so với tháng trước và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, còn có 9.610 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 52,9% so với tháng trước và tăng 36,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, trong giai đoạn này cũng có tới 7.163 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 72,7% so với tháng trước và 5.837 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 69,1%. Hơn 1.500 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.