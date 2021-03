Công ty bán giày chứa máu người tung áo phông chế giễu Nike

Chiếc áo có tông đỏ làm chủ đạo, được xem như lời bác bỏ của MSCHF trước đơn kiện từ hãng thể thao Mỹ.

Sáng 31/3, The Fashion Law đưa tin MSCHF tung ra mẫu áo phông màu có in trang đầu tiên trong đơn khiếu nại của Nike. Công ty này bị hãng thời trang thể thao Mỹ kiện do làm ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu khi chỉnh sửa thiết kế giày với chủ đề ma quỷ, tạo cảm giác ghê rợn cho người dùng.

Chiếc áo đỏ ra mắt sau khi Nike kiện MSCHF. Ảnh: The Fashion Law.

Theo đó, chiếc áo được xem như sản phẩm chế giễu Nike có tên "Legal Fees" (tạm dịch: Phí pháp lý), bán với giá 66 USD . Để phù hợp với thiết kế của giày Satan mới ra mắt, sản phẩm cũng mang màu đỏ và được in thêm cặp sừng phía trên hình ảnh đơn khiếu nại.

"Sản phẩm này càng làm tăng thêm sự đùa cợt dai dẳng của cả MSCHF và Lil Nas X đối với thương hiệu đồ thể thao. Chiếc áo phông tương tự như lời bác bỏ của Warren Lotas sau khi Nike đệ đơn kiện", The Fashion Law bình luận.

Thương hiệu của Warren Lotas cũng từng đăng bán áo sơ mi, bút chì và miếng dán ốp lưng cùng ý chế giễu sau thời gian dài vướng vào cuộc chiến pháp lý với Nike.

Trước sự tò mò của nhiều người, MSCHF đã nhanh chóng xóa sản phẩm mới trên trang cá nhân cũng như web. Tuy nhiên, cộng đồng mạng đã nhanh tay chụp lại.

Giày Satan vẫn nhanh chóng cháy hàng dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh: MSCHF.

Trước đó, ngày 28/3, nam rapper người Mỹ Lil Nas X tung ra hình ảnh mẫu sneakers Air Max được sản xuất với số lượng giới hạn 666 đôi. Điểm gây tranh cãi của thiết kế là vùng đệm khí bên trong được lấp đầy bởi mực đỏ. Nhà sản xuất cho biết mỗi đôi giày sẽ có một giọt máu người.

Các tín đồ không hài lòng với sản phẩm này cho biết họ sẽ tẩy chay Nike. Sau đó, Nike khẳng định giày của MSCHF đã được thực hiện nhưng không có sự chấp thuận hoặc ủy quyền nào.

Phát ngôn viên của Nike nói với Input: "Công ty không muốn liên quan gì đến đôi giày này. Chúng tôi không có mối quan hệ với Little Nas X hay MSCHF. Chúng tôi đã không thiết kế hay phát hành những đôi giày này".

Hiện tại, một số người nhận được giày cho biết MSCHF bắt đầu gửi sản phẩm. Thương hiệu cũng thông báo họ sẽ tặng đôi giày Satan thứ 666 trên trang cá nhân.