Công ty Bách Đạt An nộp hơn 10 tỷ đồng sau chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam

Sau chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, Công ty Bách Đạt An nộp hơn 10 tỷ đồng để chi trả bồi thường cho 2 dự án Khu đô thị Hera Complex Riverside và Khu đô thị số 7B mở rộng.

Ngày 14/3, ông Nguyễn Xuân Hà, Phó chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, cho biết địa phương vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về tình hình chuyển kinh phí thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng dự án của Công ty Cổ phần Bách Đạt An.

Phó chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho hay sau khi UBND tỉnh có công văn về việc giải quyết vướng mắc các dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, địa phương đã giao trách nhiệm cho Trung tâm Phát triển quỹ đất theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp trên chuyển nguồn kinh phí để thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng các dự án theo các phương án đã được duyệt.

Tính đến thời điểm này, tổng số tiền Công ty Bách Đạt An đã chuyển cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã hơn 15 tỷ đồng . Đến nay, số tiền công ty đã chuyển đến trung tâm là 10,9 tỷ đồng . Số tiền này Công ty Bách Đạt An dùng để chi trả bồi thường cho 2 dự án Khu đô thị Hera Complex Riverside và Khu đô thị số 7B mở rộng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất đã chi trả theo phương án được duyệt hơn 2,78 tỷ đồng ; số tiền còn lại chưa chi trả hơn 12 tỷ đồng . Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ tiếp tục lập kế hoạch chi trả từ ngày 14/3.

Theo UBND thị xã Điện Bàn, số tiền còn lại Công ty Bách Đạt An phải chuyển theo phương án đã duyệt cho các dự án mà doanh nghiệp trên làm chủ đầu tư là hơn 69 tỷ đồng . UBND thị xã sẽ tiếp tục đôn đốc để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, ngày 1/3, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn về việc giải quyết vướng mắc các dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Trong công văn, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết thời gian qua, Công ty cổ phần Bách Đạt An đã thiếu quyết tâm, không nghiêm túc triển khai các chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, phối hợp không chặt chẽ với các sở, ngành và UBND thị xã Điện Bàn trong quá trình giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến các dự án do công ty triển khai trên địa bàn tỉnh; nhất là các dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng và Khu đô thị Hera Complex Riveside.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Bách Đạt An chuyển toàn bộ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng trước ngày 10/3. Đồng thời, công ty khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ về tài chính với Nhà nước đối với phần diện tích đã được tỉnh giao đất để thực hiện dự án Khu đô thị Bách Đạt.

Liên quan đến vụ án tranh chấp các dự án bất động sản tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Công ty CP Bách Đạt An ký hợp đồng với đơn vị phân phối là Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam từ năm 2017, có gần 800 khách hàng và đã giao dịch gần 1.500 lô đất nhưng chủ đầu tư chậm trễ trong công tác trao sổ đỏ.

UBND tỉnh Quảng Nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo, cũng như yêu cầu giải quyết tồn tại, vướng mắc liên quan đến các dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, yêu cầu công ty này đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án; yêu cầu chuyển kinh phí để chi trả cho người dân, tuy nhiên, Công ty CP Bách Đạt An vẫn không thực hiện, điều này ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khi đặt mua đất nền từ rất sớm.

Thanh tra Chính Phủ trước đó đã gửi văn bản đến Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo chủ đầu tư sớm xây dựng phương án cụ thể, thi công cơ sở hạ tầng, hoàn thiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo hợp đồng đã ký và được kết luận tại các bản án đã có hiệu lực pháp luật.