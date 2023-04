Công trình xây dựng vi phạm PCCC do đơn vị tư vấn thiếu năng lực

Phòng PC07 cho biết nhiều công trình xây dựng không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC do đơn vị tư vấn, thiết kế thiếu năng lực.

Ngày 17/4, tại hội nghị Các giải pháp tháo gỡ, khắc phục những tồn tại, vướng mắc về PCCC trong hoạt động đầu tư xây dựng do Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM tổ chức, đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng PC07, cho biết nhiều công trình không đạt thẩm duyệt PCCC do đơn vị tư vấn thiết kế thiếu kinh nghiệm.

Theo đại tá Huỳnh Quang Tâm, thành phố hiện có 981 doanh nghiệp hoạt động tư vấn thiết kế, thi công, kinh doanh trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.

Tuy nhiên, chỉ có 267 doanh nghiệp đảm bảo điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy, 663 cơ sở không đảm bảo điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, người đứng đầu…

Một quán karaoke ở TP Thủ Đức phải thay thế toàn bộ vật liệu dễ cháy trong phòng thành vật liệu chống cháy để được thẩm duyệt PCCC. Ảnh: An Huy.

Ngày 8/4, qua thống kê có 329 hồ sơ thẩm duyệt thiết kế, 67 hồ sơ nghiệm thu về PCCC nộp qua cổng dịch vụ công Bộ Công an. Cục C07 phát hiện có khoảng 40% hồ sơ nộp lần đầu không đạt yêu cầu về PCCC. Cảnh sát PCCC phải hướng dẫn chủ đầu tư khắc phục sai sót và họ phải nộp lại nhiều lần tiếp theo.

Những lần tiếp theo có khoảng 30% hồ sơ đã khắc phục, đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt; 70% hồ sơ còn lại khắc phục một phần hoặc đầy đủ nhưng phát sinh các lỗi khác, chưa đủ điều kiện để thẩm duyệt PCCC.

Theo đại tá Tâm, nguyên nhân hồ sơ nghiệm thu PCCC không đạt do năng lực thiết kế của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn còn hạn chế, chưa kịp thời cập nhật các quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC.

Chủ đầu tư phó mặc trách nhiệm, ủy quyền, thậm chí khoán cho các đơn vị tư vấn thiết kế; đơn vị tư vấn thiết kế vẫn còn cách nghĩ xin áp dụng một số giải pháp thay thế nhằm mục đích giảm chi phí khi thi công, thẩm mỹ cho công trình.

Phòng PC07 cho biết đơn vị này sẽ tổ chức phúc tra và có hướng dẫn các doanh nghiệp đảm bảo thực hiện.