Công tố viên Italy: Hám lợi dẫn đến tai nạn rơi buồng cáp treo

Ba người đàn ông bị bắt do liên quan đến vụ rơi buồng cáp treo khiến 14 người chết ở miền bắc Italy. Bất chấp cabin gặp trục trặc kỹ thuật, họ vẫn vận hành tuyến cáp vì lợi nhuận.

Theo các công tố viên, chủ công ty cáp treo cùng hai nhân viên đều biết được hệ thống hoạt động của cáp có vấn đề. Tuy nhiên, thay vì tạm dừng để sửa chữa, họ cố tình dùng thủ thuật qua mặt để tiếp tục vận hành, Reuters đưa tin ngày 27/5.

Một trong ba người thừa nhận mình đã vô hiệu hóa hệ thống phanh theo thỏa thuận với hai nghi phạm còn lại. Hành động này được cho là để không phải ngưng tuyến cáp treo, vốn thu hút nhiều khách du lịch.

“Sai phạm cực kỳ nghiêm trọng do những người này cố ý qua mặt hệ thống an ninh vì lợi nhuận trước mắt, hoàn toàn coi thường các quy tắc an toàn cơ bản”, phía công tố viên nói.

Công tố viên trưởng thành phố Verbania Olimpia Bossi nói với tờ La Stampa rằng vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân tại sao dây cáp lại bị đứt.

Trước đó, vào ngày 25/5, điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn gần Hồ Maggiore, miền bắc Italy là do dây cáp bị đứt khiến xe cáp trượt dài về phía thung lũng mà hệ thống phanh khẩn cấp lại bị hỏng.

Tai nạn ngày 23/5 được cho là thảm họa cáp treo tồi tệ nhất của Italy kể từ năm 1998. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, luật sư của ba người bị cáo buộc vẫn chưa bình luận về lời của bên công tố.

Ngày 23/5, một buồng cáp treo rơi xuống đất từ độ cao 20 m ở phía bắc Italy khiến 14 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em 9 tuổi.

Chỉ duy nhất một cậu bé 5 tuổi người Israel may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần. Tuy nhiên, cậu bé đang trong tình trạng nguy hiểm vì chấn thương sọ não và gãy xương nghiêm trọng.