Công thức tìm kiếm ngôi trường mơ ước để du học

Trước khi quyết định du học, học sinh, sinh viên cần tìm trường phù hợp năng lực, sở thích và khả năng tài chính.

Triển lãm “Giáo dục quốc tế - Vietnam Education Fair 2022” sẽ quay trở lại Việt Nam với sự tham dự của hơn 100 trường đại học từ 18 quốc gia. Tham dự triển lãm này, các bạn trẻ sẽ hiểu hơn về 5 lưu ý quan trọng để chọn được ngôi trường du học phù hợp.

Trao đổi trực tiếp với ban tuyển sinh

Để xem xét đại học dự định ứng tuyển có phù hợp với bản thân hay không, bạn có thể trò chuyện trực tiếp với đại diện nhà trường, dù đó là một giáo sư, chuyên viên tuyển sinh, sinh viên hay cựu sinh viên.

Hơn 100 trường đại học hàng đầu có mặt tại “Giáo dục quốc tế - Vietnam Education Fair 2022” sẽ cho bạn cơ hội để tìm hiểu thêm và đặt câu hỏi với các chuyên gia giáo dục.

Lập danh sách điểm đến mơ ước

Lựa chọn quốc gia nào để sinh sống, học tập hay tích lũy kinh nghiệm làm việc là một bước quan trọng khi tìm hiểu môi trường giáo dục. Triển lãm “Giáo dục quốc tế - Vietnam Education Fair 2022” quy tụ các tổ chức , cơ quan giáo dục chính phủ từ hơn 20 quốc gia từ Anh, Australia, Mỹ, Canada, Ireland, hay ngay tại châu Á như Singapore, Thái Lan, Malaysia….

“Tất cả sự kiện này đều được xây dựng với một mục đích giúp học sinh dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm khóa học phù hợp nhất với định hướng học tập và nghề nghiệp trong tương lai”, ông Samir Zaveri - CEO BMI, đại diện đơn vị tổ chức - chia sẻ.

Triển lãm “Giáo dục quốc tế - Vietnam Education Fair 2022” mang đến hơn 100 lựa chọn trường học trên thế giới.

Lựa chọn lĩnh vực chuyên ngành

Tại triển lãm Giáo dục quốc tế - Vietnam Education Fair 2022” , bạn có cơ hội khám phá các chương trình học tập bậc trung học, đại học và sau đại học. Cùng với đó là các chương trình chuyển tiếp ngôn ngữ để hỗ trợ quá trình chuyển tiếp lên giáo dục đại học.

Hơn 1.000 chương trình học đa dạng có thể kể đến như STEM, kinh doanh, truyền thông sáng tạo, nghệ thuật và nhân văn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số, du lịch, khách sạn và quản trị…

Học sinh có cơ hội tiếp cận với những trường tốt nhất trên thế giới như Ireland’s Trinity College, Audencia… Những học sinh quan tâm đến các trường chuyên ngành cụ thể có thể khám phá cơ hội với ESCP Business School hoặc The University for Creative Careers…

Tìm hiểu thủ tục thị thực và nhập cư

Ngoài được trải nghiệm tư vấn riêng biệt, phụ huynh và học sinh có thể tham dự các chương trình hội thảo xuyên suốt sự kiện. Các chương trình này được tổ chức bởi cơ quan giáo dục chính phủ như Đại sứ Quán Mỹ, Education in Ireland, Study in Hongkong, Study in Hungary và Education Malaysia…

Đây là cơ hội để tìm hiểu thêm về các bước lên kế hoạch du học Mỹ, thủ tục xin thị thực, cơ hội nghề nghiệp và nhập cư; hay tìm hiểu về những lợi thế của hệ thống giáo dục tại quốc gia kể trên.

Hiểu rõ thủ tục thị thực, nhập cư, sinh viên, học sinh sẽ dễ dàng lên kế hoạch du học.

Lên kế hoạch ngân sách dành cho việc học tập

Tìm hiểu về chi phí và lập ngân sách cho việc du học là vấn đề quan trọng mà học sinh và gia đình cần cân nhắc. Với hơn 100 trường đại học tại triển lãm, người tham dự sẽ bắt gặp những ngôi trường mà có thể chưa từng nghe tên. Không chỉ sở hữu các chương trình học hàng đầu, những trường học này còn toạ lạc ở những địa điểm có chi phí sinh hoạt phải chăng, chẳng hạn như ở trung tâm của Mỹ, hoặc ở các quốc gia có chi phí sinh hoạt thấp hơn như Malaysia, Hungary hoặc Đức….

Đối với những sinh viên mong muốn được ở gần nhà hơn nhưng vẫn được hưởng lợi từ chương trình giảng dạy quốc tế, triển lãm sẽ giới thiệu một số trường đại học tốt nhất trong khu vực như Malaysia, Thái Lan, Singapore.