Công thức nói dối, lừa đảo của KOL đời đầu

Caroline Calloway là KOL đời đầu đi lên bằng những lời nói dối và trò lừa đảo. Vài năm sau khi bị vạch trần, cô lại dùng mánh khóe để thu hút sự chú ý.

Caroline Calloway xuất bản sách kể về câu chuyện lừa đảo và tai tiếng của mình trên Internet. Ảnh: Casey Brooke Lawson.

Caroline Calloway được cho là người có ảnh hưởng tai tiếng nhất thế giới, theo Mamamia.

Người phụ nữ 31 tuổi từng được biết đến với những dòng chú thích phức tạp, dài dòng trên Instagram, nơi cô mô tả những ngày mình theo học tại Đại học Cambridge (London, Anh).

Nhưng khi số người theo dõi tăng lên hàng trăm nghìn, danh tiếng của Calloway không còn gắn liền với cuộc sống cổ tích, mà gần như đã đồng nghĩa với từ "lừa đảo".

Hàng loạt lời nói dối và trò lừa đảo

Tất cả bắt đầu với hợp đồng sách tai tiếng của Calloway vào năm 2016. Cô đã đạt được thỏa thuận với Nhà xuất bản Flatiron cho một cuốn tiểu thuyết có tựa đề And We Were Like.

Tuy nhiên, một năm sau, KOL đơn phương hủy hợp đồng vì "cảm thấy mình đã bán cho nhà xuất bản một cuốn sách không mô tả được con người thật của cô". Vào thời điểm đó, Calloway đã tiêu hết số tiền mà nhà xuất bản đặt cọc trước.

Đến năm 2019, Calloway lại gây xôn xao khi tổ chức "Hội thảo sáng tạo", thu phí 165 USD /vé cho buổi hội thảo kéo dài 4 tiếng đồng hồ.

Hai cuộc hội thảo đầu tiên đã diễn ra, với những người tham dự bày tỏ thất vọng với khâu tổ chức sơ sài. Calloway đã hủy các hội thảo còn lại và "trò lừa đảo" mới nhanh chóng lan truyền.

"Tôi nghĩ rằng những lời chỉ trích đó thực sự có cơ sở và tôi xin lỗi bất kỳ ai cảm thấy bị lừa bởi mức giá 165 USD ", cô viết trên Instagram.

Caroline Calloway từng lừa cả nhà xuất bản lẫn người theo dõi. Ảnh: Zack Wittman/The Guardian.

Tai tiếng không hồi kết của Calloway lại tiếp tục khi người bạn cũ, Natalie Beach, đã viết bài cho The Cut và cáo buộc rằng nhiều chú thích dài dòng đầy chất thơ trong các bài đăng của Calloway là do chính Beach viết. Beach cũng là một sinh viên sáng tạo nội dung.

Beach kể chi tiết về tình bạn độc hại của cả hai và phương pháp có vấn đề của Calloway để đạt được thành công trong thế giới người có ảnh hưởng.

"Sự tham gia của tôi không được công nhận. Còn Caroline bị mắc kẹt giữa việc cô ấy là ai và cô ấy tin mình là ai".

Trớ trêu thay, bài viết của Beach đã đưa Calloway trở thành tâm điểm truyền thông theo phong cách đặc trưng. Cô tận dụng tai tiếng để thông báo rằng mình đang viết một cuốn sách có tựa đề Scammer (kẻ lừa đảo).

Trong khi viết cuốn sách, Calloway còn bán các sản phẩm chăm sóc da.

"Tất cả chúng ta đều biết rằng tôi có làn da tuyệt vời. Mọi người đều biết điều này. Tôi có làn da của một TikToker 18 tuổi nổi tiếng và tôi sắp bước sang tuổi ba mươi", người có ảnh hưởng nói trong một video quảng bá sản phẩm chăm sóc da.

"Công thức" nổi tiếng bất chấp

Năm 2020, Calloway nói với The Guardian: "Tôi yêu sự nổi tiếng. Tôi thích được viết về nó. Tôi thực sự không phiền nếu mọi người nghĩ tôi là một nhà văn tồi, nếu họ không hiểu nghệ thuật trình diễn kỳ lạ trên Instagram. Đó là một phần để xuất hiện trong mắt công chúng và thành thật mà nói, tôi thấy điều đó thật thú vị".

Khi nói về tình bạn với Beach, Calloway cho biết cô đã gửi "lời xin lỗi chân thành" đến bạn cũ. Calloway nói thêm Beach chấp nhận lời xin lỗi, nhưng kiên quyết không nối lại tình bạn.

Sau đó, trong hai năm tiếp theo, Calloway rút lui khỏi ánh đèn sân khấu. Chỉ đến tháng 4 năm nay, Calloway mới "tái xuất giang hồ".

Cô đăng bức ảnh bìa cuốn sách mới của mình - Scammer - và cho biết nó sẽ ra mắt công chúng từ giữa tháng 6.

"Một ngày nào đó, con cháu của bạn sẽ bán đấu giá vật gia truyền này trên Internet! Hoặc trân trọng nó mãi mãi và nghĩ rằng tổ tiên thật tuyệt vời vì đã mua cuốn sách tuyệt vời này ngay từ đầu!", cô viết.

Caroline Calloway thông báo đang viết sách, bán mỹ phẩm sau vài năm im ắng. Ảnh: Repeller.

Calloway đã chuyển nhà từ New York đến Florida. Sau đó, cô xuất hiện trên trang bìa của Vanity Fair, trả lời phỏng vấn về cuộc sống hiện tại. KOL cũng chia sẻ cách cô sống sót trước làn sóng tẩy chay.

"Các quy tắc áp dụng để sống sót sau cơn sóng thần cũng áp dụng cho việc tồn tại khi bị tẩy chay. Bản năng đầu tiên của bạn là đấu tranh. Bạn muốn rửa sạch tên tuổi của mình và lập kỷ lục. Đừng, vì nếu làm thế, bạn sẽ tiêu tốn năng lượng nhanh chóng và chết đuối.

Thay vào đó, những gì bạn làm là xuôi theo dòng chảy. Trong trường hợp của tôi, điều đó có nghĩa là phải tận dụng danh xưng 'kẻ lừa đảo' mà mọi người đặt cho mình. Bạn không chỉ ra rằng bạn đã hoàn lại tiền cho mọi người hay những người đến hội thảo đã có một khoảng thời gian vui vẻ ra sao. Không, bạn đặt tên cho cuốn sách tiếp theo của mình là Scammer. Và sau đó, khi sóng ngầm lắng xuống, bạn có thể quay trở về bờ", Calloway giải thích.

Người phụ nữ thậm chí tự nhận mình là "nghệ sĩ lừa đảo". Trong phần cuối cùng của bài báo, Calloway trả lời: "Nghe này, nếu bạn chưa từng có scandal, lời khuyên của tôi là tiếp tục không dính vào những thứ như vậy. Nhưng nếu bạn đã có một vụ bê bối, hãy có thêm càng nhiều càng tốt, giống như Kardashian chẳng hạn".