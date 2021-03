Công thức nào tạo nên một nhóm nhạc Kpop?

Các nhóm nhạc Kpop đều được hình thành theo một công thức chung, gồm có các vị trí như trưởng nhóm, visual/center, giọng ca chính, vũ công chính, rapper và maknae.

Kpop đã và đang trở thành một trong những ngành công nghiệp âm nhạc có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới. Điều khác biệt ở Kpop là ngành công nghiệp âm nhạc xứ kim chi có hệ thống đào tạo, cơ chế hoạt động riêng, đi kèm theo là văn hóa hâm mộ cuồng nhiệt được hình thành theo thời gian.

Một trong những đặc điểm đặc trưng nhất của Kpop là công thức cấu tạo nên nhóm nhạc. Không giống thị trường US-UK hay Nhật Bản - nơi các nhóm nhạc từng khá thịnh hành, Hàn Quốc lập nhóm theo công thức, sẽ luôn có các vị trí chủ chốt như vũ công chính, giọng ca chính hay visual/center - thuật ngữ chỉ có ở Kpop.

Tất nhiên, số lượng thành viên trong mỗi nhóm đều khác nhau, con số thành viên có thể dao động từ 4 tới 12-13 người trong một nhóm, nhưng chắc chắn các công ty quản lý sẽ luôn áp dụng đúng công thức để có được mô hình nhóm hoạt động hiệu quả nhất.

Trưởng nhóm

Trưởng nhóm từng là điều bắt buộc có với mỗi nhóm nhạc. Ở giai đoạn đầu của ngành công nghiệp Kpop, trưởng nhóm thường là thành viên lớn tuổi nhất, như Lee Teuk (Super Junior), Eric Moon (Shinhwa), Tae Yeon (SNSD), Park Gyu Ri (Kara), Irene (Red Velvet)... Hoặc chức trưởng nhóm sẽ được giao cho các thành viên có thời gian thực tập lâu nhất tại công ty, trường hợp này đa số xuất hiện ở các nhóm nhạc giai đoạn sau, có thể kể tới RM (BTS), Ji Hyo (TWICE)...

Trưởng nhóm Kpop thường là thành viên lớn tuổi nhất, hoặc có thời gian thực tập lâu nhất.

Trưởng nhóm thường được giao cho người lớn tuổi nhất, hoặc có kinh nghiệm thực tập trong công ty nhất, bảo vị trí này sẽ là người dẫn dắt, hỗ trợ các thành viên trong quá trình hoạt động. Trưởng nhóm có quyền đại diện nhóm lên tiếng, đề đạt nguyện vọng tới công ty, hoặc giải quyết mâu thuẫn nội bộ nhóm.

Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp trưởng nhóm không phải người lớn tuổi nhất, cũng không phải thực tập sinh có mặt lâu nhất ở công ty quản lý. Đó là trường hợp chức trưởng nhóm thuộc về người được đánh giá có tố chất lãnh đạo bẩm sinh, như Jung Yun Ho (DBSK), Choi Soo Bin (TXT), Hui (Pentagon).

Cá biệt, một số nhóm nhạc hoạt động với mô hình không có trưởng nhóm, như 2NE1, Oneus, BlackPink... với mục đích khiến các thành viên tự cân nhắc, chịu trách nhiệm với hành động của bản thân, không ỷ lại vào trưởng nhóm.

Visual/Center

“Visual” là thuật ngữ chỉ xuất hiện ở ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc, nơi đặc biệt coi trọng ngoại hình của các ca sĩ thần tượng. Mỗi nhóm nhạc đều lựa chọn ra một vài thành viên có nhan sắc thu hút nhất, hợp thị hiếu khán giả nhất để làm visual. Với các nhóm nhạc có từ 5 thành viên trở lên, thường sẽ có 2-3 thành viên đảm nhận vị trí này, và được gọi chung là visual line.

Visual là thành viên có ngoại hình đẹp nhất trong các nhóm nhạc Kpop.

Thông thường, visual được xem là phương pháp thu hút sự chú ý của công chúng trong giai đoạn các nhóm nhạc mới "chào sân". Không hiếm nhóm nhạc bước đầu được quan tâm vì có thành viên visual quá đẹp, chẳng hạn như YoonA (SNSD), Suzy (Miss A), Han Sun Hwa (Secret), Irene (Red Velvet), Cha Eun Woo (ASTRO), L (INFINITE), Tae Yong và Jung Jae Hyun (NCT), Hyun Jae và Young Hoon (The Boyz)...

Nếu như visual là vị trí nhiều thành viên cùng đảm nhận, thì center lại là vị trí "độc nhất vô nhị", đồng thời cũng là người chịu nhiều áp lực bậc nhất trong mỗi nhóm nhạc. Center là thành viên được chọn đứng giữa trong mọi sự kiện, hình ảnh, sản phẩm âm nhạc. Center sẽ được quảng bá hình ảnh nhiều nhất, được xem là người đại diện hình ảnh cho cả nhóm.

Đôi khi thành viên đảm nhận vị trí visual cũng chính là center, đôi khi không. Ví dụ, YoonA là visual kiêm center của SNSD, cô cũng được xem là người khởi đầu cho khái niệm center trong nhóm nhạc. Center của EXO là Kai, trong khi thành viên visual là Se Hun. Visual của BTS là Jin, nhưng center của nhóm lại là Jung Kook. Wanna One có "center quốc dân" Kang Daniel nhưng thành viên đảm nhận chức visual là Hwang Min Hyun, Lại Quán Lâm và Ong Song Woo. Ji Ho và Ahrin là visual của Oh My Girl nhưng YooA mới là center, đại diện hình ảnh cho nhóm mỗi khi bước chân lên sân khấu.

YoonA và Kai là hai center nhóm nhạc nổi tiếng bậc nhất showbiz xứ kim chi.

Giọng ca chính

Đương nhiên, giọng ca chính là những thành viên có khả năng ca hát tốt nhất, thể hiện những phần điệp khúc dài, đoạn hát kỹ thuật khó hoặc các nốt cao trong mỗi ca khúc.

Trong mô hình nhóm nhạc Kpop, ngoài giọng ca chính (main vocal), sẽ có các thành viên khác đảm nhận vị trí hát dẫn (lead vocal), hát dẫn các đoạn trước phần của main vocal. Đôi khi, phần hát dẫn cũng yêu cầu kỹ thuật tốt, hoặc là phần tương đối khó trong bài, nên lead vocal cũng là người có giọng hát được đánh giá khá cao.

Các nhóm nhạc đều khá đông người, nên thông thường mỗi nhóm sẽ có nhiều hơn một thành viên đảm nhận vị trí giọng ca chính. Chẳng hạn, Super Junior có 3 giọng ca chính là nhóm nhỏ của Kyu Hyun - Ryeo Wook - Ye Sung, SNSD có Tae Yeon và Jessica, INFINITE có Sung Gyu và Woo Hyun, EXO có Baek Hyun - Chen và D.O..

Tae Yeon, Sung Gyu, Baek Hyun, Chen... là các main vocal nổi tiếng hàng đầu ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc.

Rapper

Đây là thành viên đảm nhận phần rap trong hầu hết bài hát của nhóm. Tương tự như các vocal, vị trí rapper cũng được phân ra main rapper và lead rapper. Một trong những rapper nổi tiếng hàng đầu Kpop là G-Dragon (Big Bang) và Zico (Block B). Ngoài ra, Kpop còn có các rapper nổi tiếng với kỹ năng độc đáo khác như RM và Suga (BTS), Ravi (VIXX), Bobby (iKON), Shin Ji Min - cựu trưởng nhóm AOA, Yezi - cựu thành viên Fiesta...

Đa số các rapper đều có tài sáng tác, sản xuất âm nhạc. Nhiều rapper có tên trong danh sách tác giả Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc, sở hữu hàng trăm ca khúc. Số rapper kiêm producer nổi tiếng có thể nhắc tới G-Dragon, Yong Jun Hyung, Zico, Ravi, B.I, Jeon So Yeon...

Rapper là một phần không thể thiếu trong các nhóm nhạc.

Vũ công chính

Vũ công chính (main dancer) là thành viên có kỹ năng nhảy điêu luyện nhất trong nhóm, và thường được công ty quản lý đẩy mạnh hình ảnh, giới thiệu trong các show thực tế. Trong các đêm nhạc, buổi biểu diễn, main dancer cũng có phần độc diễn riêng, khoe kỹ năng vũ đạo.

Nhờ nhảy đẹp, nhiều main dancer cũng nổi tiếng không kém các thành viên visual, như Lisa (BlackPink), Rocky (ASTRO), Eun Hyuk (Super Junior), Yun Ho (DBSK), Seul Gi (Red Velvet), Momo (TWICE). Nhiều trường hợp, main dancer kiêm nhiệm cả vị trí center, vì kỹ năng nhảy giúp họ trở thành trung tâm của sự chú ý, thu hút khán giả, số này có thể kể đến Kai (EXO), YooA (Oh My Girl).

Nhờ kỹ năng vũ đạo tốt, Lisa hay YooA nổi tiếng không kém các thành viên đảm nhận vị trí visual.

Maknae

Maknae là từ tiếng Hàn, có nghĩa là "em út". Maknae chính là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm nhạc. Đa số nhóm nhạc đều ra mắt ở độ tuổi rất trẻ, thường dao động từ 17-20, và các maknae chỉ ở trong độ tuổi 15-17. Do đó, trong quan niệm của khán giả, maknae là những thần tượng dễ thương và nghịch ngợm như đứa trẻ nhà hàng xóm, đặc biệt thu hút người hâm mộ lớn tuổi.

Một số maknae nổi tiếng bậc nhất showbiz Hàn có thể kể tới "em út vàng" Jung Kook của BTS - ra mắt khán giả khi mới 15 tuổi, Somi - em út kiêm center của I.O.I - ra mắt khi đang học lớp 8, em út Krystal của f(x) "chào sân" Kpop khi chưa đầy 15 tuổi, Ahn So Hee cũng trở thành ca sĩ khi bước sang tuổi 15... Gần đây, ba maknae được khán giả xứ kim chi yêu thích nhất vì nhan sắc vượt trội là Ahrin (Oh My Girl) - sinh năm 1999, Yuna (ITZY) - sinh năm 2003 và Jang Won Young (IZ*One) - sinh năm 2004.