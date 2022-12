Công thức giành cúp vàng World Cup, cơ hội để Pháp lập kỷ lục

Cuốn sách “How to Win the World Cup: Secrets and Insights from International Football’s Top Managers” của Chris Evans chia sẻ ý tưởng giành thắng lợi tại World Cup.

Kylian Mbappe và huấn luyện viên Didier Deschamps ăn mừng chiến thắng tại World Cup 2018. Ảnh: Inews/AFP/Getty. Các kỳ World Cup diễn ra 4 năm một lần và là một sự kiện quan trọng đối với tất cả người yêu thích bóng đá toàn cầu. Tới mỗi kỳ World Cup, người hâm mộ và các đội tuyển đều trăn trở làm thế nào để giành chiến thắng tại World Cup khi số lượng người chiến thắng là rất ít ỏi. Nếu coi Tây Đức và Đức là hai thực thể riêng biệt thì chỉ có 9 quốc gia từng giành chiến thắng trong giải bóng đá lớn nhất hành tinh này, kể từ khi Uruguay vô địch World Cup đầu tiên vào năm 1930. Cho tới nay, chỉ có rất ít quốc gia, như Italy và Brazil, từng giành được ngôi vương từ 2 lần trở lên. Và cũng chỉ có đúng một huấn luyện viên từng huấn luyện một đội tuyển hai lần giành được chức vô địch (ông Vittorio Pozzo đã cùng đội Italy vô địch năm 1934 và 1938). Tới nay, Pháp đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử tương tự tại World Cup Qatar 2022. Họ giữ vững chức vô địch từ năm 2018 tại Nga và ông Didier Deschamps cũng đang hy vọng xếp ngang hàng với Pozzo. Nhưng trong một giải đấu luôn có rất nhiều bất ngờ, không gì có thể đoán trước được. Các đội mạnh không phải lúc nào cũng giành chiến thắng, những cầu thủ giỏi nhất cũng không đảm bảo thành công. Sự ra đi của hàng loạt “người khổng lồ” như Hà Lan, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Croatia tại kỳ World Cup năm nay đã cho thấy điều đó. Sự nghiệp của Cristiano Ronaldo cũng đã trôi qua mà không vô địch World Cup hay như George Best thậm chí chưa bao giờ được chơi trong một trận chung kết của giải đấu này. Giữa nhiều biến số như vậy, cuốn How to Win the World Cup: Secrets and Insights from International Football’s Top Managers đã đặt tiêu đề một cách khá tham vọng "Cách để chiến thắng tại World Cup". Mặc dù cây viết về bóng đá Chris Evans không có câu trả lời cho tác phẩm của mình, ông đã đưa ra nhiều kiến thức rất hữu ích rằng: Công tác quản lý có đóng góp quan trọng vào chiến thắng. Không có công thức nào cho chiến thắng Trong cuốn sách của mình, Evan đã tập hợp một bộ sưu tập dữ liệu và nghiên cứu ấn tượng, xem xét 19 khía cạnh của công tác quản lý đội bóng và chiến lược tham dự World Cup (đá luân lưu, vòng loại, chiến thuật, sử dụng cầu thủ ngôi sao), khai quật nhiều chia sẻ, cả từng được công bố và chưa từng được bật mí, trong nhiều cuộc phỏng vấn với những tên tuổi lớn. Những góc nhìn của các huấn luyện viên kỳ cựu như Luiz Felipe Scolari (2002), Carlos Alberto Parreira (1994) hay cả Roberto Martinez - người không thể đưa đội tuyển Bỉ vô địch World Cup 2022, đã cho thấy sức nặng đáng kể của cuốn sách này. Cuốn sách mang đến góc nhìn mới về World Cup. Ảnh: Inews. Không giống những tác giả bóng đá khác, ví dụ David Greenblatt, tác giả cuốn The Ball is Round: A Global History of Football hay Jonathan Wilson, người giải thích về chiến thuật bóng đá, Evans không chia sẻ những kiến thức lịch sử hay chuyên sâu về đổi mới chiến thuật. Ngược lại, cuốn sách của ông mang đến nhiều chủ đề phong phú cùng thông tin chi tiết về một số điều thú vị như lợi thế sân nhà, tầm quan trọng của đội trưởng, cầu thủ ngôi sao, thế hệ vàng hay loạt sút luân lưu. Từng nội dung đều rất thú vị cho ai muốn tìm hiểu về World Cup. Với mục tiêu là phục vụ những người yêu thích thể thao nói chung, những người hâm mộ bóng đá, những người muốn biết thêm về lịch sử của Giải vô địch bóng đá thế giới và muốn được kết nối vào sự hấp dẫn và phấn khích của giải đấu, cuốn sách đã mang lại nhiều giá trị riêng. Những độc giả này cũng không cần thiết phải tìm ra đáp án cho câu hỏi: Làm thế nào để giành chiến thắng tại World Cup? Như huấn luyện viên người Tây Ban Nha Roberto Martinez từng lưu ý: “Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy một đội tuyển quốc gia nào vô địch World Cup một cách tình cờ hay ngẫu nhiên”. Có lẽ điều thực sự quan trọng tại World Cup là sự kết hợp giữa may mắn, chất lượng đội hình, chiến lược bố trí và cả những khoảnh khắc chỉ xảy ra một lần. Đội tuyển Anh được dẫn dắt xuất sắc bởi Alf Ramsey vào năm 1966, nhưng chấn thương của Jimmy Greaves đã nhường chỗ cho một người khác - Geoff Hurst để trở thành người hùng ghi được 3 bàn thắng cho đội tuyển Anh. Chính Geoff Hurst từng thừa nhận: “Đó là điều chúng tôi chưa từng nghĩ đến”. Làm thế nào để giành được chức vô địch World Cup? Không ai biết, và đó là vẻ đẹp của bóng đá. Câu chuyện kỳ lạ và kịch tính từ World Cup 1930 đến 2022 Cuốn “Incredible World Cup Stories” đã mang đến nhiều điều thú vị về các kỳ World Cup. Đội tuyển Mỹ đột phá World Cup như thế nào từ năm 1990 Cuốn sách "New Kids in the World Cup" gợi mở cho độc giả về quá trình phát triển của đội United States Men’s National Soccer Team từ những năm 90 đến nay, theo World Soccer Talk.