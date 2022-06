Công thức đưa The Beverly Solari thành nơi đáng sống tại TP. Thủ Đức

Mang phong cách đậm chất bờ tây nước Mỹ, The Beverly Solari thu hút giới đầu tư và khách hàng mong muốn sở hữu cuộc sống tiện nghi, cao cấp trên tầng không.

Những con số biết nói này không chỉ là “đặc sản” của riêng The Beverly Solari - dự án căn hộ cuối cùng thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức), mà còn cho thấy sự nhộn nhịp trở lại của thị trường bất động sản TP.HCM.

Mang phong cách phóng khoáng đậm chất bờ tây nước Mỹ, The Beverly Solari thu hút những khách hàng mong muốn sở hữu cuộc sống tiện nghi, cao cấp trên tầng không - luxury sky-living.

Khái niệm sống tầm cao đầy cảm hứng không chỉ gói trọn trong tầm nhìn thông thoáng, thu trọn cảnh quan đô thị mà còn được The Beverly Solari gắn kết cùng những lợi ích thiết thực.

Việc tận dụng năng lượng tự nhiên như gió, ánh sáng hay không khí trong lành, tránh ô nhiễm tiếng ồn giúp chủ nhân giải toả căng thẳng, hỗ trợ hồi phục thể chất lẫn tinh thần hiệu quả. Đặc biệt trong thời kỳ hậu Covid-19, bảo vệ tài sản sức khoẻ là đích đến thật sự, khẳng định giá trị trọn vẹn của phong cách luxury-sky-living.

Bên cạnh đó, điểm khác biệt giúp The Beverly Solari chinh phục khách hàng còn là sự hoà hợp những tiêu chí nền tảng của một bất động sản cao cấp hiếm có, tác động tích cực đến diện mạo thị trường bất động sản TP. Thủ Đức.

Địa thế chiến lược, phong thủy hiếm có

Giữ vị trí độc tôn trong đại đô thị được quy hoạch chuẩn mực, The Beverly Solari không chỉ đảm bảo giá trị tài sản tăng bền vững theo thời gian mà còn là sự cộng hưởng các giá trị thẩm mỹ - sức khoẻ được bồi đắp bởi vị trí tiếp giáp 2 mặt tiền sông. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng khan hiếm, việc sở hữu căn hộ ven sông trong lòng phố thị nhộn nhịp là điều không dễ dàng.

Nhiều báo cáo trong và ngoài nước nhận định sức hút của các bất động sản cận giang tại những thành phố lớn trên thế giới như London (Anh), Paris (Pháp), Thượng Hải, Hong Kong (Trung Quốc),… đều ở mức cao. Thế nhưng, loại hình này vẫn có sức hấp thụ đáng kinh ngạc. Theo giới phân tích, lý do đến từ việc bất động sản ven sông sở hữu hầu hết yếu tố mang đến sự hài lòng cho khách hàng như tầm nhìn, phong thuỷ, sức khoẻ, đặc biệt là lợi nhuận đầu tư và thanh khoản luôn ở mức khả quan, biên độ tăng giá ổn định.

Khi The Beverly Solari ra mắt, sự hấp dẫn càng được nhân đôi với yếu tố 2 mặt tiền sông Đồng Nai đắt giá. Lợi thế mặt tiền sông cùng những yếu tố quan trọng khác như pháp lý hoàn chỉnh, tốc độ xây dựng, khả năng lấp đầy, tiến độ hạ tầng, tiện ích,… giúp dự án trở thành tâm điểm tại thị trường TP.HCM những ngày qua.

Đồng thời, việc tiếp giáp tuyến đường huyết mạch vành đai 3, tâm điểm là trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, đại lộ mua sắm Rodeo đáp ứng các yếu tố “cận lộ, cận giang, cận thị”, từ đó nâng cao vị thế của The Beverly Solari.

Quy hoạch đồng bộ

Bên cạnh địa thế ven sông hiếm có, nằm trong khu đô thị được quy hoạch chuẩn mực với kết nối giao thông - cơ sở đồng bộ, dự án là lựa chọn phù hợp cho an cư lẫn đầu tư. The Beverly Solari nói riêng và các dự án của Vinhomes luôn song hành giữa đầu tư hạ tầng ngoại khu lẫn nội khu, quy hoạch giao thông thuận tiện.

Trước khi giới thiệu phân khu cao tầng cuối cùng trong đại đô thị, Vingroup hoàn thiện hệ thống xe buýt điện Vinbus. Đây là mắt xích di chuyển quan trọng trong tầm nhìn “siêu hạ tầng kết nối” của TP.Thủ Đức - đầu mối các tuyến giao thông huyết mạch giữa TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, xa lộ Hà Nội, đường Phạm Văn Đồng - quốc lộ 1K, quốc lộ 52, quốc lộ 13, đường vành đai 2…

Với công nghệ hiện đại không khói bụi và phát thải, chất lượng dịch vụ cao cấp, thân thiện, an toàn, Vinbus giúp trải nghiệm phương tiện công cộng thú vị, thuận tiện hơn.

Đa tiện ích, nghìn trải nghiệm

Nhìn lại chặng đường phát triển đại đô thị Vinhomes Grand Park, tiện ích của các phân khu đều được thiết kế theo concept độc đáo.

Nếu cư dân The Origami được tận hưởng tinh hoa Nhật Bản từ những khu vườn Nhật truyền thống, điểm xuyết biểu tượng an lành, may mắn như hồ cá koi, vườn thiền, đường dạo, đèn tuyết nguyệt, vườn tùng la hán,… thì chủ nhân The Beverly lại có cuộc sống ngập tràn cảm hứng thượng lưu, tận hưởng không khí nghỉ dưỡng như ở resort với hồ bơi nước mặn, những hàng cọ xanh biếc trải dài ngút mắt.

Không chỉ nâng cao chất lượng sống, tiện ích của từng phân khu trong đại đô thị cũng là nét chấm phá, hình thành nên sự đa dạng của nhiều cộng đồng với những sở thích sinh hoạt phong phú. Nối tiếp hành trình đó, The Beverly Solari hướng đến hiện thực hoá giấc mơ Mỹ trong tầm tay người Việt.

Hình ảnh quốc điểu đại bàng sải cánh tượng trưng sự mạnh mẽ, vị trí cao quý, sức mạnh thịnh vượng của xứ cờ hoa, đại diện cho chuẩn mực sống sang trọng, khác biệt, tự do mà dự án hướng tới.

“Làm chủ tầm cao” không chỉ là lời hứa hẹn, mà còn là hiện tại rực rỡ và tương lai phồn vinh mà chủ đầu tư mang đến cho cư dân The Beverly Solari.

Ý nghĩa đó được thể hiện rõ nét bởi quảng trường Golden Eagle, nổi bật với hồ nước rộng lớn và biểu trưng đại bàng khổng lồ độc đáo, đồi Beverly xanh mát, hàng chà là rực rỡ trong ánh hoàng hôn, điểm ngắm cảnh trên đồi, đường dạo bộ Hoa Giấy thư giãn, kênh đào Thousand Flowers lãng mạn, điểm phun nước thác nước tầng nghệ thuật, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall sầm uất… Với những ai đam mê mua sắm, đại lộ mua sắm Rodeo tại The Beverly Solari là thiên đường đích thực nhờ sự quy tụ loạt thương hiệu nổi tiếng.

Song song tiện ích, điểm nhấn trong The Beverly Solari còn đến từ 3 phân khu: Ốc đảo riêng tư The Oasis, thiên nhiên nhiệt đới The Tropical và hoàng hôn miền biển The Sunset, đáp ứng nhiều phong cách sống, từ đơn giản đến đa dạng, từ tinh tế đến hào nhoáng.

Ngoài ra, cư dân các phân khu còn được tận hưởng tiện ích của hệ sinh thái Vingroup từ trường học Vinschool, bệnh viện Vinmec, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, Vinbus Depot…

Tiện ích không chỉ tạo nên không gian lý tưởng, để mỗi gia đình vui chơi, giải trí, tận hưởng mảng xanh, mà còn khẳng định vị thế và phong cách sống của chủ nhân, là “đặc sản” giúp The Beverly Solari trở thành điểm đến nổi bật, không hòa lẫn các khu vực mang âm hưởng văn hoá khác trong đại đô thị.

Ưu thế đầu tư vượt trội

Bất động sản là một trong những kênh đầu tư có lợi thế khi đứng vững qua thời dịch. Sự thanh lọc trong thời gian qua càng là minh chứng rõ nét cho những dự án chất lượng và thương hiệu chủ đầu tư uy tín. The Beverly Solari là dự án thứ 2 của Vinhomes có sự tham gia của đối tác Nhật Bản - Mitsubishi Corporation sau The Origami.

Các dự án ra mắt trước đó của đại đô thị Vinhomes Grand Park đều đạt sức bật tăng giá khi TP. Thủ Đức hoàn thiện lộ trình quy hoạch phát triển, lời giải về bài toán kinh tế vĩ mô dần hình thành. Vai trò dẫn dắt kinh tế TP.HCM của TP.Thủ Đức cũng được xác nhận bởi quyết định 318/2022 của UBND TP.HCM về kế hoạch triển khai đề án “Hình thành và phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông thành phố giai đoạn 2020-2035”.

Quy hoạch chung của TP. Thủ Đức là tiền đề cho việc thực hiện đồng thời các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề phát triển đô thị như dân số, nhà ở, cơ sở hạ tầng và giao thông. Đây là mấu chốt cho lộ trình tăng giá hợp lý của các dự án đại đô thị, bởi đáp ứng được chủ trương phát triển chung từ lãnh đạo thành phố và nỗ lực của thương hiệu bất động sản quốc gia.

Chính sách bán hàng là món quà chủ đầu tư tri ân khách hàng quan tâm đến dự án. Cụ thể, khách hàng được hỗ trợ lãi suất 100% giá trị căn hộ đến 28 tháng, ân hạn nợ gốc đến 48 tháng; hoặc hỗ trợ lãi suất 80% giá trị căn hộ đến 33 tháng, ân hạn nợ gốc đến 48 tháng; đồng thời nhận voucher VinFast 200 triệu đồng và gói smarthome tiêu chuẩn.

Chính sách cho thấy năng lực của Vinhomes trong mục tiêu mang dự án chất lượng chuẩn quốc tế đến khách hàng nội địa.

Lượng khách quan tâm trong những ngày mở bán phần nào thể hiện được sự nổi bật của sản phẩm lẫn chính sách của The Beverly Solari, tạo thêm động lực cho thị trường bất động sản trở lại thời kỳ tươi sáng.

Sở hữu nhiều yếu tố then chốt như vị trí tiếp giáp sông Đồng Nai, cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ, mảng xanh cũng như các chuỗi thương mại dịch vụ cao cấp,… The Beverly Solari nói riêng hay Vinhomes Grand Park nói chung hứa hẹn là mô hình đô thị đáng sống, khẳng định sức sống hiện đại, bền vững của TP. Thủ Đức theo thời gian.