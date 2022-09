Cống thoát nước trên đại lộ Phạm Văn Đồng phun trào trong mưa

Nước mưa không thoát kịp đã phun trào rồi đẩy bật nắp cống trên đại lộ Phạm Văn Đồng đoạn giao Tô Ngọc Vân (TP Thủ Đức), trong cơn mưa lớn.

Cơn mưa đổ xuống TP.HCM từ cuối giờ chiều 6/9 khiến nhiều tuyến đường ở TP Thủ Đức như Tô Ngọc Vân, Phạm Văn Đồng, Đặng Văn Bi, Lã Xuân Oai, Kha Vạn Cân,... ngập lênh láng.

Đáng chú ý, tại đại lộ Phạm Văn Đồng đoạn giao với đường Tô Ngọc Vân, cống không kịp thoát nước mưa. Áp lực nước lớn đẩy bật nắp cống rồi phun trào ngược lên mặt đường. Nhiều người di chuyển xe máy qua đây bị chết máy, xe chao đảo.

Nước từ miệng cống phun lên chảy cuồn cuộn trên đại lộ Phạm Văn Đồng. Ảnh: Ngọc An.

Ghi nhận có thời điểm nước phun trào cao gần nửa mét. Đơn vị thi công dự án chống ngập phải rào chắn, yêu cầu người dân không chạy xe vào khu vực nguy hiểm.

Mưa lớn ngay giờ cao điểm khiến giao thông trên tuyến đường này trở nên hỗn loạn, ùn tắc kéo dài hơn 1 km. Nhiều người chạy xe máy leo vỉa hè tìm đường thoát.

Theo số liệu từ Trung tâm Quản lý hạ tầng (Sở Xây dựng TP.HCM), cơn mưa lớn bắt đầu từ 16h30 rồi kéo dài gần 4 giờ khiến 16 điểm ngập tức thời.

Lượng mưa đo được tại các trạm: An Hạ: 47,1 mm; Dương Quảng Hàm (Gò Vấp) 33,2 mm; Dương Văn Cam (TP.Thủ Đức) 86.8 mm.

Giao thông ùn tắc trên đại lộ Phạm Văn Đồng trong cơn mưa lớn. Ảnh: Ngọc An.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai (7/9), khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, kéo dài tới hết ngày 8/9. Lượng mưa phổ biến từ 30-80 mm/24h, có nơi trên 100 mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân ở các khu vực trũng, thấp cần đề phòng ngập úng.

Từ 20h ngày 5/9 đến 20h ngày 6/9, lượng mưa tại khu vực Thống Nhất (Đồng Nai) đạt 99,6 mm, Chợ Gạo (Tiền Giang) 83,4 mm, TP Thủ Đức (TP.HCM) 84 mm, Dĩ An (Bình Dương) 82,2 mm, Long Thành (Đồng Nai) 69,4 mm, Lộc Ninh (Bình Phước) 63,6 mm, Thuận An (Bình Dương) 59 mm, Đức Hòa (Long An) 67,8 mm,...