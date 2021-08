Công Phượng và những tuyển thủ Việt Nam lên chức bố

Phan Văn Đức lên chức bố vào tháng 8/2020, khi vợ Võ Nhật Linh sinh em bé Phan Nhã Thùy An. Nhiều đồng đội gọi Dâu Tây (biệt danh của Thùy An) là siêu phẩm của cuộc đời Văn Đức, như một cách ví von những bàn thắng đẹp trên sân cỏ của tiền vệ người Nghệ An.