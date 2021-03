Công nương Kate ra mắt sách ảnh về Covid-19

Cuốn sách ảnh mới sẽ mang đến những câu chuyện sống động và thấm thía trong cuộc sống của người Anh giữa đại dịch Covid-19.

Nữ công tước xứ Cambridge Kate Middleton và Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia Anh sắp cho ra mắt cuốn Hold Still: A Portrait Of Our Nation In 2020, chia sẻ hình ảnh về những nhân viên và nhiều người bị cô lập khỏi gia đình, bạn bè trong suốt đại dịch, cũng như những khoảnh khắc vui vẻ.

Cuốn sách sẽ được ra mắt tháng 5 tới. Ảnh: NPG.

Một cuốn sách gồm 100 bức ảnh khắc hoạ năm vừa qua của đại dịch, sẽ là "bản ghi chép có giá trị lâu dài về những gì chúng ta đã trải qua", nữ công tước xứ Cambridge Kate Middleton cho biết.

Được ra mắt sau lễ kỷ niệm lần đầu tiên nước Anh bắt đầu tiến hành giãn cách để ngăn chặn Covid-19 (23/3/2019-23/3/2020), cuốn sách này sẽ có mặt tại các hiệu sách và trên nền tảng trực tuyến từ ngày 7/5.

Để thực hiện cuốn sách, nhiều người dân ở mọi lứa tuổi từ khắp Vương quốc Anh được khuyến khích gửi một bức chân dung mà họ đã chụp trong lần giãn cách đầu tiên.

Từ hơn 31.000 hình ảnh được gửi đến, 100 bức chân dung đã được chọn.

Viết trong phần giới thiệu sách, Công nương Kate cho biết các bức chân dung đại diện cho một bộ sưu tập "những câu chuyện sâu sắc và mang tính cá nhân" trong năm qua.

"Thông qua cuốn Hold Still, tôi muốn sử dụng sức mạnh của nhiếp ảnh để tạo ra một bản ghi chép có giá trị lâu dài về những gì tất cả chúng ta đã trải qua, để ghi lại câu chuyện của nhiều cá nhân và ghi lại những khoảnh khắc quan trọng cho gia đình và cộng đồng khi chúng ta trải qua đại dịch", theo Công nương Kate.

Nữ công tước xứ Cambridge Kate Middleton đã có nhiều chia sẻ trong phần giới thiệu sách. Ảnh: Kensington Palace.

Nữ công tước xứ Cambridge chia sẻ thêm: "Đối với tôi, sức mạnh của những bức ảnh nằm ở câu chuyện sâu sắc và giàu tính cá nhân ẩn chứa đằng sau chúng. Tôi rất vui khi có cơ hội nói chuyện với một số nhiếp ảnh gia và những người chăm sóc, nghe trực tiếp câu chuyện của họ, những khoảnh khắc vui vẻ, tình yêu và tinh thần cộng đồng, đến nỗi buồn sâu sắc, nỗi đau, sự cô lập và mất mát".

Tiến sĩ Nicholas Cullinan, Giám đốc Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia Anh, cho biết: "Những bức ảnh được gửi tới đã giúp tạo ra một bức chân dung thống nhất và đầy xúc cảm về đời sống trong tình trạng bị phong toả".

Doanh thu từ việc bán sách sẽ giúp hỗ trợ sức khỏe tinh thần và các dự án nghệ thuật trên khắp Vương quốc Anh, và sẽ được gửi tới tổ chức từ thiện sức khỏe tinh thần Mind và Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia Anh.