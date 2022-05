Công nhân vay nặng lãi, cán bộ công đoàn bị đe dọa và lăng mạ

Hai công nhân đi vay nặng lãi nhưng cán bộ công đoàn trong công ty lại bị đe dọa phải "hỗ trợ đòi nợ", nếu không sẽ giết cả chồng và con.

Ngày 10/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước đề nghị các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc một cán bộ công đoàn bị đe dọa, đăng hình lên mạng xã hội lăng mạ vì công nhân vay lãi nặng (tín dụng đen).

Đơn vị này cũng yêu cầu công an có biện pháp bảo vệ nữ cán bộ công đoàn tên T. (Công ty TNHH New Apparel Far eastern, đóng tại khu công nghiệp Bắc Đồng Phú).

Theo trình bày của chị T., ngày 9/5, chị nhận cuộc gọi từ số lạ hỏi thăm có phải cán bộ công đoàn không, rồi nói có hai công nhân làm việc tại công ty vay tiền và yêu cầu trả. "Lúc đầu họ nói chuyện lịch sự nên tôi nói sẽ kiểm tra và sẽ báo lại”, chị T. cho biết.

Hình ảnh chị T. bị cắt ghép tung lên mạng xã hội. Ảnh: L.N.

Tuy nhiên, theo nữ cán bộ, ít phút sau có người tiếp tục gọi điện chửi bới, đe dọa, đọc ngày tháng năm sinh và tên người thân. Đối tượng này đe dọa: “Mày không hỗ trợ tụi tao đòi nợ thì người thân của mày coi chừng đấy”. Thậm chí người gọi điện còn đe dọa giết chồng, con của nữ cán bộ công đoàn.

Quá sợ hãi nên những cuộc gọi từ số lạ sau đó chị T. không dám bắt máy thì những người này quay sang lấy hình ảnh cá nhân nữ cán bộ với người vay tiền tung lên mạng xã hội. “Họ ghép hình rồi bịa chuyện tôi giật chồng, gạ gẫm cướp chồng người khác khiến cuộc sống của tôi đảo lộn”, chị T. việc này khiến chị luôn phải sống trong sợ hãi.

Trao đổi với phóng viên, 2 công nhân liên quan thừa nhận có vay lãi nặng của một công ty tài chính. Trong đó, một người vay 50 triệu và đã trả cả gốc và lãi 65 triệu xong từ năm 2020. Người khác vay 40 triệu và đã trả được hơn 30 triệu, hiện còn trong thời hạn trả nợ.

Cả 2 công nhân đều khẳng định không điền thông tin liên hệ của nữ cán bộ công đoàn tên T. khi vay tiền và cũng không có chuyện quan hệ tình cảm với người này.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước, việc các đối tượng tín dụng đen đòi nợ trái pháp luật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và danh dự của nữ cán bộ công đoàn chuyên trách ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Vụ việc đang được liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan điều tra, xử lý.