Công nhận TP Dĩ An là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bình Dương

Dĩ An có vị trí thuận lợi ở giao điểm các trục hành lang kinh tế quan trọng như hành lang kinh tế động lực Bắc - Nam; hành lang kinh tế động lực Đông Tây kết nối cửa khẩu quốc tế.

Một góc thành phố Dĩ An. Ảnh: Báo Bình Dương.

Ngày 27/3, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định 296/QĐ-TTg công nhận thành phố Dĩ An là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bình Dương.

Dĩ An nằm ở khu vực trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía nam, giáp ranh với thành phố Thuận An, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) và thành phố Thủ Đức (TP.HCM).

Dĩ An có vị trí thuận lợi tại giao điểm các trục hành lang kinh tế quan trọng như hành lang kinh tế động lực Bắc - Nam (gắn với quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam); hành lang kinh tế động lực Đông Tây kết nối cửa khẩu quốc tế Mộc Bài quốc lộ 22.

Dĩ An được công nhận là đô thị loại III vào tháng 3/2017 và được công nhận là thành phố vào tháng 1/2020.

Những năm qua, thành phố Dĩ An đã đạt được những thành tựu nổi bật trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; nền kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả trong từng ngành, lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức cao.

Thành phố Dĩ An tập trung nhiều khu công nghiệp, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thương mại - dịch vụ, công nghiệp của tỉnh Bình Dương; tốc độ đô thị hóa nhanh, hệ thống hạ tầng đã và đang được đầu tư xây dựng theo hướng hiện đại, lưỡng dụng và đồng bộ.

Việc xây dựng thành phố Dĩ An trở thành đô thị loại II tạo động lực phát huy tiềm năng, phát triển kinh tế - xã hội và đô thị cho thành phố.

Căn cứ các tiêu chí được quy định tại nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, Dĩ An đạt 5/5 tiêu chí, tổng số điểm đạt 91,22/100 điểm. Do đó, đô thị Dĩ An, tỉnh Bình Dương đủ điều kiện cần thiết để xét, công nhận đạt tiêu chí đô thị loại II.