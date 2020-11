Công nhân rơi từ tầng 13 dự án chung cư The EastGate

Đang thi công hệ thống phòng cháy ở tầng 13 chung cư The EastGate, anh Đức rơi xuống đất tử vong. Gia đình nạn nhân đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc.

Ngày 20/11, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân việc anh Nguyễn Văn Đức (33 tuổi, quê ở Phú Yên) tử vong tại chung cư The EastGate trên đường Tân Lập, phường Đông Hòa.

Công trình chung cư nơi xảy ra vụ nam công nhân tử vong. Ảnh: I.T.

Khoảng 14h ngày 19/11, anh Đức thi công thiết bị phòng cháy tại chung cư The EastGate. Khi đang làm việc tại khu vực hầm thanh máy tầng 13, công nhân này rơi xuống dưới, tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị thi công đã báo gia đình anh Đức đến hiện trường để đưa thi thể nạn nhân về lo hậu sự.

Gia đình đã trình báo cơ quan chức năng đề nghị điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chung cư The EastGate có quy mô 2 block cao 19 tầng, gồm 712 căn hộ do Kim Oanh Group làm chủ đầu tư.

Dự án khởi công vào năm 2019, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020.