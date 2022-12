Công nhân lạc quan trước khó khăn mùa cuối năm

Dù đối mặt với nhiều thử thách khó khăn trước tình trạng mất việc, giảm việc mùa cuối năm, nhiều công nhân vẫn bày tỏ sự lạc quan, tin tưởng năm 2023 sẽ phấn khởi hơn.

Càng gần đến những ngày cuối năm, không khí đón Tết Nguyên đán càng thêm rộn ràng. Hình ảnh giỏ quà, mứt Tết tràn ra cả vỉa hè từ những hàng tạp hóa, hay các gánh hàng rong bán hoa, đồ thờ cúng, đồ thủy tinh, gốm sứ... nối đuôi nhau rong ruổi khắp nẻo đường khiến người ta nhận ra một năm mới nữa lại sắp đến.

Tết năm nay, nhiều người lao động, công nhân xa xứ không khỏi lo lắng về một cái Tết đủ đầy với đào quất, bánh kẹo, thịt cá khi mà tình trạng mất việc, giảm việc đang diễn ra tại nhiều nơi. Dù vậy, không ít người vẫn lạc quan, mong chờ một năm mới khởi sắc hơn.

Vững vàng tinh thần lạc quan

Trong gần 2 năm chịu ảnh hưởng bởi đại dịch, người lao động nói chung và công nhân nói riêng là những đối tượng chịu tác động nhiều nhất. Số người có việc làm giảm sâu, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tăng cao, thu nhập bình quân tháng của nhiều công nhân sụt giảm mạnh.

Theo thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tính đến ngày 1/12, có 1.235 doanh nghiệp thuộc 44 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng sản xuất, kinh doanh phải cắt giảm lao động. Hơn 430.660 người lao động bị giảm giờ làm và có đến hơn 41.550 lao động bị thôi việc, mất việc. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp khó khăn, đơn hàng sẽ tiếp tục bị cắt giảm có thể đến hết quý I, ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của người lao động...

Ảnh hưởng từ dịch Covid-19 khiến nhiều lao động mất việc làm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tuy nhiên, những khó khăn ấy không thể làm giảm đi tinh thần lạc quan của nhiều người lao động Việt trước thềm năm mới sau khi đã trải qua mùa dịch đầy thách thức. Đặc biệt, những chính sách hỗ trợ từ ban ngành Nhà nước và các tổ chức, cá nhân đã trở thành động lực, để người lao động Việt thêm kỳ vọng vào một năm 2023 tươi sáng, rực rỡ, nhiều cơ hội mới.

Là công nhân của một doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu ngành may mặc, KCN Tân Tạo, chị N.T.L (25 tuổi) cho biết thời điểm đỉnh dịch, tổ làm việc của chị từng cắt giảm 1/2 nhân sự, có những người chủ động nghỉ vì mức lương chỉ còn 1/3 không đủ để trang trải cuộc sống. Khi đó, chị cũng mang nhiều trăn trở, lo lắng về hướng đi cho tương lai, nhưng rồi chị quyết tâm bám trụ với công việc vì nhận ra mình vẫn còn cơ hội phát triển.

“Tôi tranh thủ lúc rảnh để học thêm kiến thức về nghề, trau dồi tiếng Anh với niềm tin rằng nỗ lực của mình sẽ được đền đáp. Và hiện nay khi công việc ổn định lại, tôi nhận được thông báo mình thuộc số ít người ở lại có cơ hội lên chức trưởng ca. Tết năm nay sẽ là cái Tết đặc biệt của tôi khi ở cương vị mới”, chị N.T.L cho biết.

Cũng từng phải “thắt lưng buộc bụng” tồn tại sau 2 năm trì hoãn vì dịch bệnh, anh T.V.H (28 tuổi, công nhân KCX Tân Thuận) cùng gia đình nhỏ đã mạnh mẽ vượt qua khó khăn với niềm tin rằng mọi thử thách rồi sẽ qua đi.

Nhiều công nhân tìm kiếm cơ hội việc làm sau dịch. Ảnh: Quỳnh Danh.

Anh T.V.H chia sẻ: “Trong tình trạng nhiều người mất việc, mình vẫn còn công việc đã may mắn hơn họ rồi. Hơn nữa, tôi vững tin vì biết những người lao động như mình luôn có sự đồng hành, hỗ trợ từ các ban ngành và tổ chức, cá nhân.”

Chung tay vì mùa Tết trọn vẹn cho công nhân

Là một trong các doanh nghiệp thường xuyên đồng hành cùng các cơ quan Chính phủ trong nhiều sáng kiến hỗ trợ cộng đồng trong thời gian đại dịch, Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) thông qua nhãn hàng Bia Saigon vừa công bố chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” phối hợp cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS để trao 8.000 phần quà Tết đến công nhân tại các tỉnh thành trên cả nước.

“Cùng nhau làm nên Tết” do Sabeco phối hợp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn tổ chức.

Đây không chỉ là hoạt động truyền thống hàng năm của doanh nghiệp nhằm tôn vinh tinh thần đoàn kết, quan tâm, sẻ chia của dân tộc Việt ngày Tết, mà còn là sự tri ân của Sabeco với những đóng góp quan trọng của lực lượng công nhân trong việc thúc đẩy hoạt động sản xuất, đưa nền kinh tế Việt Nam bắt nhịp với thế giới.

Đặc biệt, năm nay Sabeco lần đầu tiên hợp tác với cả Tổng liên đoàn và Trung ương đoàn, huy động sự tham gia của hàng trăm công nhân viên chức và đoàn viên thanh niên để cùng mang Tết đến cho người lao động tại 11 tỉnh thành gồm Vĩnh Phúc, Hà Nội, Nghệ An, Khánh Hoà, Đắk Lắk, Bình Định, TP.HCM, Bình Dương, Long An, Sóc Trăng và Tiền Giang. Theo đó, bên cạnh các phần quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm ngày Tết, không gian Tết 3 miền cũng sẽ được tổ chức tại một số địa phương để người lao động hòa chung không khí vui Xuân, chào đón một cái Tết đầm ấm, an vui.

Ông Bennett Neo - Tổng giám đốc Sabeco.

Chia sẻ về chương trình, ông Bennett Neo - Tổng giám đốc Sabeco - cho biết những phần quà Tết không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính, mà còn thay cho lời chúc tốt đẹp nhất của Sabeco gửi đến người lao động trong năm mới, lan tỏa tinh thần tích cực của truyền thống đoàn viên dịp Tết của người Việt. “Đây cũng là cam kết của Sabeco với việc thúc đẩy thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ hợp tác 3 bên giữa Chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội nhằm mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước”, ông Bennett Neo nhấn mạnh.

“Cùng nhau làm nên Tết” là chương trình nối tiếp chuỗi hành động của Bia Saigon đã thực hiện nhiều nhiều năm qua nhằm hỗ trợ cộng đồng dịp Tết Nguyên đán. Năm 2022, chương trình “Tết chung một nhà" của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Bia Saigon đã thực hiện trao tặng 1.530 vé xe khách, 270 vé máy bay, 200 vé tàu và 800 phần quà Tết cho Đoàn viên thanh niên và người lao động khó khăn tại khắp các tỉnh thành.

Năm nay, nỗi lo “mất Tết” không còn xuất hiện trong suy nghĩ hay những câu bông đùa của chị N.T.L, anh T.V.H hay hàng nghìn công nhân lao động khác. Bởi họ biết, họ luôn nhận được sự quan tâm và đồng hành từ Chính phủ và cộng đồng.