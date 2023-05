Công nghệ trẻ hóa nhân vật khiến phim bị chỉ trích

Phân cảnh trẻ hóa của Harrison Ford trong "Indiana Jones and the Dial of Destiny" vấp phải phản ứng bởi hình ảnh kém chất lượng.

Phiên bản trẻ tuổi của Harrison Ford nhận phản hồi tiêu cực. Ảnh: Lucasfilm.

Theo Variety, phần thứ 5 thuộc loạt phim Indiana Jones thu hút chú ý sau buổi công chiếu chính thức tại Liên hoan phim Cannes 2023. Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ de-aging (tạm dịch: trẻ hóa) cho nhân vật của Harrison Ford nhận về không ít lời chê bai từ giới phê bình.

Nhà thám hiểm Indiana Jones (Harrison Ford) được trẻ hóa để phù hợp với phân cảnh hồi tưởng từ tác phẩm Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981). Theo Clayton Davis từ Variety, sử dụng de-aging không mang lại hiệu quả trong việc khắc họa Indiana Jones trẻ tuổi. Thay vào đó, Indiana Jones như một nhân vật đang làm nhiệm vụ trong trò chơi điện tử.

Cây viết này cho rằng các pha hành động là ấn tượng, song phần hiệu ứng chỉ phát huy tác dụng do được thực hiện trong bóng tối. Phân cảnh Harrison Ford và Toby Jones chạy trốn sự truy đuổi trên nóc tàu được cho là rất tệ, theo Clayton Davis.

Tài tử Harrison Ford được trẻ hóa trong phân cảnh hồi tưởng. Ảnh: Lucasfilm.

Khi các diễn viên già đi theo quy luật của tự nhiên, Hollywood đã sử dụng công nghệ để có tạo hình trẻ trung cho nhân vật như mong muốn. Một số trường hợp nổi bật có thể kể đến như Robert DeNiro trong The Irishman (2019), Samuel L. Jackson trong Captain Marvel (2019).

Đặc biệt, phiên bản trẻ tuổi của Will Smith trong Gemini Man (2019) hay Alfred Molina qua vai diễn Doc Ock trong Spider- Man: No Way Home (2021) được ca ngợi. Tuy nhiên, công nghệ trẻ hóa chỉ hiệu quả khi các nhà làm phim biết lồng ghép một cách tinh tế vào tác phẩm.

Alfred Molina được trẻ hóa hiệu quả trong bom tấn Spider- Man: No Way Home. Ảnh: Sony Pictures Entertainment.

Theo Clayton Davis, công nghệ trẻ hóa gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác, nhưng không thể tái tạo diện mạo tự nhiên của một người ở độ tuổi trẻ hơn. Điều đó có thể ảnh hưởng đến người xem bởi loạt hiệu ứng thiếu tinh tế và chân thực trên biểu cảm của con người. De-aging ở Hollywood vẫn cần được điều chỉnh thêm và chỉ nên sử dụng khi mặt kỹ thuật được hoàn thiện.